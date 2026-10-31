Violento robo en Paraná: le dispararon en un pie para sustraerle la moto cuando iba a trabajar

Un hombre fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este sábado en Paraná. Dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta lo interceptaron, le sustrajeron el rodado y le dispararon en un pie antes de escapar, publicó Reporte 100.7.

Si bien la información trascendió en las últimas horas, se supo que el hecho ocurrió cerca de las 3, en la intersección de calles Virrey Vértiz y Montiel. Según la denuncia, la víctima se dirigía a su trabajo a bordo de una Honda Storm de 125 centímetros cúbicos cuando fue abordada por los delincuentes.

Durante el asalto, los agresores le efectuaron un disparo que impactó en el dedo gordo del pie derecho. Luego se llevaron la motocicleta y huyeron del lugar.

La víctima recibió atención médica

Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta. En tanto, el vehículo sustraído todavía no había sido recuperado.

Personal policial trabaja en la investigación para identificar a los autores del robo y localizar la motocicleta.