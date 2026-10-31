Detuvieron en Ezeiza al acusado del femicidio de una modelo argentina en México, tras ser deportado de EE.UU.

Juan Manuel Reverter, el argentino acusado del femicidio de la modelo Agostina Jalabert en México, fue detenido este viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de ser deportado desde Estados Unidos. El hombre, de 38 años, era buscado internacionalmente por la muerte de la joven, ocurrida en febrero de 2023 en Playa del Carmen, un caso que inicialmente fue investigado como un presunto suicidio.

El acusado arribó al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami y fue arrestado por efectivos de la Policía Federal Argentina apenas ingresó al territorio nacional. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol emitida en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia mexicana.

Reverter había sido localizado y detenido en julio de 2026 en el estado de Oregón, Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no concretaron una extradición directa a México y resolvieron deportarlo a Argentina debido a su nacionalidad.

Cómo fue la detención del acusado en Ezeiza

El procedimiento se concretó después de que las autoridades argentinas fueran notificadas sobre la llegada de Reverter al país. Su situación judicial quedó bajo la órbita de la Justicia Federal con jurisdicción en Ezeiza.

El hombre permanecía bajo control de las autoridades migratorias estadounidenses desde julio, cuando fue detenido en el condado de Deschutes, en Oregón, como consecuencia de la búsqueda internacional.

La circular roja de Interpol permitió mantener vigente su localización internacional mientras avanzaban las actuaciones vinculadas con la investigación del crimen de Agostina Jalabert.

Ahora, las autoridades judiciales argentinas deberán analizar los requerimientos internacionales y los pasos necesarios para determinar si corresponde su extradición.

El femicidio de Agostina Jalabert en México

La modelo argentina Agostina Jalabert fue encontrada muerta en febrero de 2023 en Playa del Carmen, una localidad turística del estado mexicano de Quintana Roo.

En un primer momento, el fallecimiento fue presentado como un presunto suicidio. Sin embargo, la familia de la joven cuestionó esa hipótesis y reclamó nuevas medidas para esclarecer las circunstancias en las que había ocurrido su muerte.

A partir de esos planteos, la investigación incorporó nuevas diligencias y comenzó a examinar la posibilidad de que se hubiera tratado de un femicidio.

Según la reconstrucción de los investigadores mexicanos, la joven habría sido golpeada y estrangulada. Además, se investigó si posteriormente se intentó modificar la escena para simular que se había quitado la vida.

Estas sospechas llevaron a que la Justicia mexicana avanzara sobre la responsabilidad de Reverter, expareja de la víctima, y solicitara su captura internacional.

La familia reclamó durante años que se investigara el crimen

Desde que se conoció la muerte de Agostina Jalabert, sus familiares cuestionaron la investigación inicial y sostuvieron la necesidad de profundizar las pericias y reconstruir lo ocurrido.

El caso adquirió repercusión tanto en Argentina como en México, especialmente por las dudas que surgieron alrededor de la primera hipótesis sobre el fallecimiento.

Los reclamos familiares impulsaron nuevas actuaciones judiciales que permitieron revisar las circunstancias del hecho y avanzar con una investigación por presunto femicidio.

La búsqueda del acusado se extendió hasta que finalmente fue localizado en Estados Unidos, donde permaneció detenido antes de su deportación.

Qué pasará con Juan Manuel Reverter tras su detención

Con Reverter nuevamente en territorio argentino, el expediente ingresó en una nueva etapa judicial.

De acuerdo con la información difundida, se espera que México presente un pedido formal de extradición para que el acusado sea trasladado y enfrente el proceso penal correspondiente en ese país.

Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de la Justicia argentina, que deberá evaluar la documentación y los requerimientos internacionales vinculados con el caso.

La detención representó un avance en la búsqueda del principal sospechoso, aunque la responsabilidad penal de Reverter deberá determinarse en el proceso judicial.

Para la familia de Agostina Jalabert, que reclamó durante años el esclarecimiento de su muerte, la captura abrió una nueva instancia en la investigación de un caso que continúa generando repercusión en ambos países.