Intentaron escapar de un control: no tenían documentación del auto y llevaban un fusil

En el marco de un operativo policial en la ruta provincial 22, en el departamento Federal, la Policía realizó el secuestro de un fusil de grueso calibre e identificó a dos hombres oriundos de Concordia, de 25 y 28 años. El procedimiento tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando los ocupantes de un automóvil intentaron evadir un control y fueron interceptados tras una breve persecución.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federal, en conjunto con personal de la Comisaría Chañar. Los uniformados realizaban tareas de control vehicular cuando advirtieron una maniobra sospechosa por parte de un conductor.

Según informaron fuentes policiales, un Volkswagen Gol gris, que circulaba desde Concordia, realizó un giro en U al observar la presencia de los efectivos y emprendió la fuga. Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución y lograron detener la marcha del vehículo a pocos metros del puesto de control.

Durante la inspección del automóvil, los efectivos constataron que sus ocupantes transportaban un fusil de repetición modelo A7, calibre 30-06 Springfield, sin contar con la documentación correspondiente.

De acuerdo con el informe policial, ninguno de los dos hombres presentó la credencial de legítimo usuario ni los documentos que acreditaran la tenencia legal del arma de fuego.

Ante esta irregularidad, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Federal, a cargo del fiscal Martín Irurueta, quien dispuso el secuestro del fusil en el marco de una investigación por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Por disposición judicial, los ocupantes del automóvil, de 25 y 28 años, fueron trasladados a la Jefatura Departamental Federal y quedaron supeditados a la causa judicial. Además, la Policía procedió a la retención del Volkswagen Gol debido a que sus ocupantes no contaban con la documentación obligatoria para circular.