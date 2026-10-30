Atacaron a policías con una tabla de cocina y golpes de puño durante un allanamiento: los detuvieron e incautaron droga

Una mujer y dos hombres fueron detenidos luego de agredir a efectivos policiales durante un allanamiento. La sospechosa utilizó una tabla de cocina, mientras que los otros involucrados atacaron a golpes de puño. Además, secuestraron cocaína y marihuana.
Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento policial realizado este viernes por la tarde, luego de que una mujer atacara a los efectivos con una tabla de cocina y dos hombres los agredieran a golpes de puño. El procedimiento, encabezado por personal de Comisaría Séptima, también permitió el secuestro de envoltorios con cocaína y marihuana.
Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en dos viviendas ubicadas en inmediaciones de calle Los Benteveos al 2000 y en la intersección de Los Jilgueros y Los Gorriones. Las medidas judiciales se habían dispuesto en el marco de una investigación por la sustracción de elementos de una vivienda.
En uno de los domicilios, los funcionarios notificaron del procedimiento a un joven de 19 años e identificaron a tres mujeres y dos hombres. Sin embargo, cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, se produjo un episodio de violencia que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas.
Una mujer atacó a los policías con una tabla de cocina
De acuerdo con la información policial, el incidente ocurrió en un espacio reducido de la vivienda, utilizado como cocina-comedor. Allí, una de las mujeres identificadas y dos hombres comenzaron a oponerse al procedimiento.
La mujer tomó una tabla de cocina y la utilizó para golpear a los funcionarios policiales, mientras que los otros dos involucrados los atacaron mediante golpes de puño.
Ante esta situación, los efectivos redujeron a las tres personas y lograron controlar el episodio. Una vez restablecido el orden, continuaron con el registro del inmueble, conforme a las órdenes judiciales.
Encontraron cocaína y marihuana durante el procedimiento
Durante la inspección de la vivienda, el personal policial encontró envoltorios que contenían sustancias sospechosas, por lo que se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas.
Los especialistas realizaron las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana. Las sustancias fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia.
Tras recibir las actuaciones, el fiscal en turno, Martín Núñez, dispuso la aprehensión de la mujer y los dos hombres involucrados en las agresiones. Los tres quedaron detenidos por los supuestos delitos de atentado y resistencia contra la autoridad y tenencia ilegal de estupefacientes, mientras continuaron las actuaciones judiciales correspondientes.