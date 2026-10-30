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Buscan a un hombre desaparecido en Chajarí y piden colaboración para encontrarlo

Se trata de César Luis Guntren, quien fue visto por última vez el jueves por la noche en una parroquia de la ciudad. Su esposa realizó la denuncia durante la madrugada del viernes y solicitan información sobre su paradero.

30 de Octubre de 2026
El hombre se ausentó en la noche del jueves
El hombre se ausentó en la noche del jueves

Se trata de César Luis Guntren, quien fue visto por última vez el jueves por la noche en una parroquia de la ciudad. Su esposa realizó la denuncia durante la madrugada del viernes y solicitan información sobre su paradero.

Un hombre de Chajarí es intensamente buscado luego de que se denunciara su desaparición. Se trata de César Luis Guntren, quien fue visto por última vez durante la noche del jueves en la parroquia María Auxiliadora. Desde entonces, sus familiares no lograron comunicarse con él.

 

La denuncia fue radicada por su esposa durante la madrugada de este viernes. Según relató, ambos se encontraban en la parroquia y lo vio por última vez alrededor de las 21. Además, la última actividad registrada en su cuenta de WhatsApp fue a las 22:07.

Características

 

Guntren se movilizaba en una Volkswagen Saveiro blanca, de cabina simple. Tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,78 metros, es de tez blanca y tiene el cabello corto con canas. No presenta tatuajes visibles.

 

Al momento de ser visto por última vez vestía una remera de mangas cortas azul grisácea, un jean azul oscuro y zapatillas negras. Desde su entorno solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra.

Dónde aportar información

 

Quienes tengan información sobre el paradero de César Luis Guntren pueden comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana.

 

En Chajarí, la Comisaría Nº 1 recibe consultas durante las 24 horas. Sus teléfonos son 3456 420021, 3456 423167 y 3456 423168. También se encuentra disponible el WhatsApp 343 4058758.

 

La Jefatura Departamental de Policía de Federación también recibe información en el teléfono 3456 481222 y en los celulares alternativos 3436 222268, 3434 602283 y 3456 575082.

 

La búsqueda continúa y se solicita a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo, dé aviso a las autoridades.

Temas:

hombre buscado hombre desaparecido Chajarí
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