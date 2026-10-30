Hockey sobre césped: Talleres Sub 14 femenino clasificó a las semifinales del Regional en Rosario

El equipo femenino Sub 14 de hockey sobre césped del Club Atlético Talleres de Paraná consiguió la clasificación a las semifinales del Campeonato Regional de Clubes del Nordeste Argentino, que se disputa en Rosario. Las jugadoras tuvieron un muy buen desempeño en la fase inicial, con dos victorias y un empate, y ahora se preparan para afrontar la etapa decisiva del torneo.

La delegación comenzó su participación con una contundente victoria por 4 a 0 frente a Newell's. Luego empató 2 a 2 ante Universitario de Rosario y, en su tercer compromiso, derrotó por 2 a 1 a Ípico de Concordia. Con esos resultados, aseguró su lugar entre los equipos que pelearán por los primeros puestos.

Victoria Duré, capitana del equipo, junto a sus compañeras Ariana Barrientos y Renata Gallardo, dialogaron con Elonce Deportivo y compartieron sus sensaciones desde Rosario y destacaron el trabajo realizado durante los primeros encuentros.

"Nos sentimos muy cómodas porque ya estamos en semi, tenemos los partidos asegurados, empatamos uno y ganamos dos", expresaron.

La preparación y el desafío de la competencia

Las jugadoras explicaron que el buen comienzo fue consecuencia de una preparación que comenzó a principios de año y que les permitió llegar en buenas condiciones al certamen.

"Ya lo venimos preparando desde el principio de año", señalaron. También contaron que no conocían a ninguno de los rivales que debían enfrentar en la fase de grupos.

Sobre el debut frente a Newell's, reconocieron que los nervios estuvieron presentes antes de salir a la cancha. "El primer partido fue contra Newell's, un equipo que no conocíamos, y estábamos muy nerviosas porque era el primer partido. Cuando pudimos empezar a jugar y meter goles, ya lo supimos manejar bastante bien", relataron.

Además, destacaron las indicaciones del entrenador Leandro Arruba durante los encuentros.

"Mantener la tranquilidad y siempre estar enfocadas en el partido y seguir hasta el final los 60 minutos", resumieron sobre uno de los principales pedidos del cuerpo técnico.

La remontada frente a Universitario

Uno de los encuentros más exigentes de la fase de grupos fue el empate 2 a 2 frente a Universitario de Rosario. Las chicas comenzaron perdiendo por dos goles, pero lograron recuperarse y alcanzar la igualdad.

"Arrancamos 2 a 0 abajo", recordaron. La reacción llegó a partir de un cambio de actitud y de una mayor intensidad en el juego.

"Empezamos a meter más presión de la delantera, a tomar más marcas porque al principio no estábamos concentradas, por eso nos metieron dos goles. Después le pusimos actitud y la supimos manejar bien", explicaron.

Las integrantes del plantel también resaltaron el vínculo que construyeron dentro y fuera de la cancha. "Somos un grupo muy unido afuera y adentro de la cancha. Nos llevamos todas re bien", destacaron.

Analizan a sus próximos rivales

Con la clasificación a semifinales asegurada, el equipo de Talleres comenzó a observar a los posibles adversarios de la siguiente instancia. Entre los equipos de la otra zona se encontraban Provincial de Rosario, Argentino de San Carlos, Banco de Santa Fe y CUNE de Chaco.

Las jugadoras contaron que aprovecharon la jornada para registrar algunos encuentros y estudiar a los rivales.

"Fuimos grabando partidos para ir analizándolos, para mejorar nuestro bloqueo y las marcas, y para saber cómo es su juego", explicaron. Sobre la identidad del equipo, las chicas coincidieron en que una de sus principales características es la perseverancia.

"No nos damos por vencidas. Aunque nos vayan ganando, siempre vamos a seguir metiéndole para poder llegar al resultado que queremos o empatar", afirmaron. También remarcaron que mantienen la concentración durante todo el partido, independientemente del marcador. "Nunca bajamos la cabeza y siempre estamos metidas, concentradas, intentando dar lo mejor de todas", sostuvieron.

El objetivo: disfrutar el torneo y seguir avanzando

Más allá de la importancia deportiva del campeonato, las jugadoras valoraron la posibilidad de compartir varios días juntas y representar al club en una competencia regional.

"Estar todas juntas, competir y aprovecharlo todo", resumieron sobre lo que más disfrutan de la experiencia. La concentración en el torneo es una de las prioridades del plantel. Después de cada jornada, el descanso y la preparación física y mental ocupan un lugar central. "Vamos a dormir, descansar y preparar la mente para mañana las semifinales", adelantaron.

Las jóvenes también destacaron el acompañamiento de Leandro Arruba y contaron qué les pide durante los encuentros: "Que ganemos, tomemos marcas, que finalicemos, que tengamos actitud y hagamos más goles, que ataquemos más el área".

Finalmente, al ser consultadas por sus referentes dentro del hockey, mencionaron a Máxima Du Portal, la jugadora de Talleres que representa al seleccionado argentino. "Lo que pretendemos también: llegar a ser Leonas algún día", expresaron.