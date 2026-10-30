La Selección recordó a Maradona con un emotivo video: “Nos enseñó a poner en alto nuestra bandera”

La Selección argentina recordó este viernes a Diego Maradona con un video publicado en sus redes sociales, en el día en que hubiera cumplido 66 años. El homenaje reunió imágenes del Diez con la camiseta nacional y un mensaje sobre su vínculo con la bandera argentina.

“Diego, hoy cumplirías 66 años. Y estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos, porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera”, comienza la publicación.

El video continúa con la frase “Y ellos dejaron todo para regalarte esta” y muestra una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”. La referencia remite al histórico encuentro contra Inglaterra en el Mundial de México 1986.

El mensaje de la Selección para Diego

El cierre del homenaje vuelve sobre la identificación del futbolista con los colores nacionales. “Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera”, expresa el saludo.

Las palabras están acompañadas por imágenes de Maradona vistiendo la camiseta albiceleste. La publicación recuerda así al capitán que encabezó la conquista de la segunda Copa del Mundo de la Argentina.

La AFA también dedicó una reseña en su sitio oficial a la vida del exfutbolista. El texto recorre su infancia en Villa Fiorito, sus primeros pasos en Argentinos Juniors y su trayectoria con la Selección.

México 1986, la consagración que marcó su historia

El Mundial de México fue el punto más alto de Maradona con el equipo nacional. En aquel torneo convirtió cinco goles y dio cinco asistencias, con una participación decisiva en el camino al título.

En los cuartos de final marcó los dos tantos de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra. Después volvió a convertir por duplicado frente a Bélgica, en la semifinal que Argentina ganó por 2-0.

¡Feliz cumple al cielo, Diego! 🩵 Gracias por poner bien alto nuestra bandera 🇦🇷. https://t.co/rfEVHaHuFf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

En la definición ante Alemania Federal, asistió a Jorge Burruchaga para el gol del triunfo por 3-2. Esa jugada resolvió la final y permitió que el capitán levantara la Copa del Mundo en el estadio Azteca.

La AFA repasó su recorrido desde Villa Fiorito

La reseña recordó que Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico de Lanús. Hijo de Dalma Franco, conocida como Doña Tota, y de Diego Maradona, creció en Villa Fiorito y mostró desde pequeño sus condiciones con la pelota.

Su debut en la Primera División de Argentinos Juniors llegó antes de cumplir 16 años. Luego jugó en Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s, además de construir su carrera como futbolista de la Selección.

El repaso de la AFA destacó su habilidad y su personalidad, junto con la huella que dejó en el fútbol argentino. A ese recuerdo institucional se sumó el video del seleccionado, con un saludo dirigido al capitán campeón de 1986 en un nuevo aniversario de su nacimiento.