La 1º Jornada de Bioimágenes del Litoral reunió a más de 200 participantes en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro se realizó en Sala Mayo, con la participación de técnicos y licenciados de Entre Ríos y otras provincias de la región. La propuesta incluyó disertaciones, intercambio de experiencias y presentación de trabajos científicos.
La Primera Jornada de Bioimágenes del Litoral reunió a más de 200 profesionales y estudiantes en Paraná, en un encuentro destinado a fortalecer la formación, compartir experiencias y analizar el rol de los técnicos y licenciados en Bioimágenes dentro del sistema de salud. La actividad se desarrolló en Sala Mayo y fue organizada por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el CEMENER.
La propuesta convocó a participantes de distintos puntos de Entre Ríos y de otras provincias de la región. Durante la jornada se realizaron disertaciones, espacios de intercambio entre instituciones y presentaciones de trabajos científicos.
La vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Yanina Smith, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para quienes se desempeñan en esta área. "Esperamos que sea la primera vez de muchas más", expresó.
El rol de los profesionales en el diagnóstico por imágenes
Smith explicó que los técnicos y licenciados en Bioimágenes acompañan al paciente desde su ingreso a los espacios de diagnóstico y participan en los procedimientos técnicos necesarios para realizar los estudios. Aclaró que la interpretación de las imágenes corresponde al profesional médico.
Por su parte, Marianela Pacheco, gerente general del CEMENER, destacó que la convocatoria superó los 200 inscriptos y remarcó la importancia de vincular la experiencia profesional con la formación académica.
"El objetivo de estas jornadas es articular la parte profesional que llevan a cabo tanto los técnicos como los licenciados en las distintas instituciones, acompañando a los pacientes, y también tener la parte académica", explicó.
Disertaciones e intercambio de experiencias
El programa se organizó en diferentes módulos temáticos, con exposiciones vinculadas a cardiología y al rol de los profesionales en radioterapia. También se propusieron instancias de intercambio entre instituciones públicas y privadas para debatir sobre las prácticas y responsabilidades en la realización de estudios.
La jornada incluyó, además, presentaciones de trabajos científicos y la elección de una investigación destacada. La intención fue generar un espacio para compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a mejorar las prácticas profesionales.
Finalmente, las organizadoras manifestaron su expectativa de darle continuidad a la iniciativa. Consideraron que la convocatoria refleja la necesidad de sostener instancias de actualización y formación para los profesionales de Bioimágenes de Entre Ríos y la región.