Cubren seis cuadras de Peatonal San Martín con 115 paraguas multicolores

La Peatonal San Martín de Paraná comenzó a transformarse con la instalación de paraguas multicolores que cubrirán seis cuadras del principal paseo comercial de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná, junto con la Municipalidad, para mejorar la imagen del microcentro, incentivar las visitas y acompañar las ventas de los negocios locales.

Este viernes comenzó la colocación de los primeros 115 paraguas, durante una jornada en la que estuvieron presentes la intendenta Rosario Romero, el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende. Las autoridades explicaron a Elonce que la intervención se extenderá progresivamente desde calle La Paz hasta Bavio.

La propuesta surgió en el marco del aniversario del Centro Comercial e Industrial y forma parte de las acciones conjuntas entre el sector público y privado para fortalecer la actividad comercial. La instalación se realiza a través de andamios y trabajos de montaje sobre la peatonal.

Rosario Romero: “En pocos días veremos cuadras enteras cubiertas de paraguas”

La intendenta Rosario Romero destacó la importancia de acompañar al comercio local mediante iniciativas que promuevan la circulación de vecinos y visitantes por el centro de la ciudad.

“Queremos que el comercio siga siendo el comercio con presencia, que no cierre puertas y que siga brindando algo tan importante como los puestos de trabajo. Además de alquilar inmuebles, mueve la economía local y desde la Municipalidad tenemos todo el interés de que siga activo y creciendo”, expresó a Elonce.

Cubrirán seis cuadras de Peatonal San Martín con 115 paraguas multicolores

Romero señaló que la ornamentación con paraguas de colores se utiliza en distintas ciudades del mundo y que la intención es incorporar esa propuesta a la Peatonal de Paraná.

“Nosotros lo queremos para nuestra peatonal, desde La Paz hasta Bavio. En pocos días ya van a ver cuadras enteras cubiertas con paraguas multicolores. Es un modo de convocar a caminar la peatonal”, explicó.

La presidenta municipal también felicitó al Centro Comercial e Industrial por las intervenciones realizadas durante la primavera, cuando se decoraron distintas calles de la ciudad.

Buscan atraer visitantes y estimular las compras presenciales

Romero sostuvo que la iniciativa pretende recuperar y fortalecer el vínculo entre los comerciantes y sus clientes, sin desconocer el crecimiento de las herramientas digitales de compra.

“Es un modo de convocar a ese vínculo comercial, mirándose a los ojos, mirando la prenda, probándose un zapato o viendo un obsequio que uno va a regalar. Es un mano a mano que es necesario mantener, sin renegar de todas las herramientas virtuales que hoy tenemos para hacer compras”, manifestó.

También destacó que la peatonal cumple una función que supera la actividad comercial, ya que constituye un espacio de encuentro y esparcimiento para los paranaenses.

En ese sentido, mencionó las heladerías, cafeterías y locales gastronómicos como parte de los atractivos que ofrece el paseo céntrico y que complementan la experiencia de realizar compras presenciales.

La instalación comenzará con 115 paraguas

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Mauricio Benintende, explicó que la primera etapa contempla la instalación de 115 paraguas y que el proyecto completo abarcará seis cuadras.

Reconoció que inicialmente algunos comerciantes habían manifestado dudas sobre la propuesta, pero aseguró que la recepción cambió cuando comenzaron a conocerse los detalles de la intervención.

“En un principio, cuando todo fue teoría y difusión verbal, hubo un poco de resistencia, pero al ver que es una iniciativa muy buena y que tiene un efecto visual y divertido para mejorar la imagen de la zona céntrica, cambió notablemente”, relató.

Benintende agregó que, después de conocerse la iniciativa, comerciantes de otros sectores comenzaron a solicitar que la ornamentación también llegue a sus cuadras.

“Ahora todo el mundo dice: ‘¿Por qué lo hacen nada más en esta cuadra? Yo quiero la mía’. Este es el primer eslabón de una cadena que va a completar desde Bavio hasta La Paz”, afirmó.

La expectativa de los comerciantes ante la situación económica

El dirigente comercial consideró que la instalación de paraguas puede contribuir a generar un entorno más atractivo para quienes recorren el centro y, de esa manera, favorecer la actividad de los negocios.

“Va a impactar en las ventas porque crea un lugar de paseo y esparcimiento, con otras motivaciones”, sostuvo Benitende, aunque el resultado comercial de la iniciativa todavía deberá evaluarse.

El presidente del Centro Comercial e Industrial vinculó la propuesta con otras acciones desarrolladas para atraer compradores, como los miércoles de feria y las actividades culturales que se organizan en el microcentro.

También señaló que el contexto económico afecta a los consumidores y que estas intervenciones buscan ofrecer nuevas razones para recorrer la peatonal y visitar los comercios.

Miércoles de feria y otras acciones para fortalecer el comercio

Por su parte, el subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, recordó que recientemente se presentó la campaña “Elegí Acá”, desarrollada junto con entidades representativas del comercio local.

Entre las propuestas mencionó los miércoles de feria, que se realizan el segundo miércoles de cada mes, cuando los comercios extienden sus actividades hacia la peatonal y ofrecen descuentos acompañados por intervenciones culturales y artísticas.

El funcionario también destacó otras iniciativas municipales, como la tarjeta Unipase, que ofrece descuentos para estudiantes universitarios, y la marca Sabores de la Feria, orientada a promover las ventas en ferias y mercados municipales.

Bustamante explicó que estas acciones buscan acompañar a los comerciantes en un contexto económico complejo y recuperar la presencia de público en distintos espacios comerciales de Paraná.