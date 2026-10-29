La Municipalidad de Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local mediante la campaña Elegí Acá. La iniciativa reúne propuestas destinadas a promover el consumo de cercanía, ampliar las oportunidades de venta y acompañar a comerciantes y emprendedores de la ciudad.

Las actividades se desarrollan junto al Centro Comercial e Industrial de Paraná, el Paseo del Centro, universidades, cámaras empresariales y otras instituciones. La agenda incluye beneficios para estudiantes, promociones en la Peatonal San Martín, capacitaciones y encuentros comerciales.

Entre las próximas propuestas se encuentra Paraná Comercia, que se realizará el 26 de noviembre en Sala Mayo, además de nuevas ediciones de Miércoles de Paseo y distintas ferias previstas para noviembre, diciembre y febrero.

UniPase: descuentos para más de 3.200 estudiantes

Una de las herramientas de la campaña es UniPase, la tarjeta de descuentos y beneficios para estudiantes universitarios, impulsada por la Mesa Interuniversitaria de Marca Paraná y la Subsecretaría de Producción.

Hasta octubre de 2026, el programa registra 122 comercios adheridos, 140 puntos de venta y más de 3.200 estudiantes inscriptos.

La propuesta incluye descuentos, promociones en fechas especiales y acciones de difusión de los locales participantes, con el objetivo de vincular al público universitario con los comercios de la ciudad.

Miércoles de Paseo reúne a más de 80 comercios

Otra de las iniciativas es Miércoles de Paseo en la Peatonal, que cuenta con más de 80 establecimientos adheridos y se desarrolla los segundos miércoles de cada mes.

La actividad es organizada por el Paseo del Centro y el Centro Comercial e Industrial de Paraná, con acompañamiento municipal. Incluye descuentos, promociones, exhibición de productos e intervenciones artísticas y culturales sobre la Peatonal San Martín.

La quinta edición se realizó el 14 de octubre y están previstas nuevas jornadas durante noviembre y diciembre.

Paraná Comercia tendrá una nueva edición el 26 de noviembre

La Municipalidad también prepara una nueva edición de Paraná Comercia, la ronda de negocios multisectorial que se realizará el 26 de noviembre en Sala Mayo.

El encuentro reunirá a empresas y emprendimientos para generar contactos comerciales, ampliar redes de proveedores y promover acuerdos entre distintos sectores.

La actividad es organizada junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).

La primera edición se desarrolló en diciembre de 2025 y reunió a representantes de diferentes actividades económicas.

Proyectan una feria digital para 2027

La campaña también contempla herramientas para acompañar a los comercios frente al crecimiento de las ventas por internet.

El 29 de mayo de 2026 se realizó una jornada sobre comercio electrónico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la participación de más de 60 comerciantes y representantes de instituciones.

La actividad incluyó talleres y una exposición de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. A partir de ese encuentro se elaboró un documento con problemáticas y oportunidades identificadas por el sector.

Entre las propuestas se encuentra la creación de una feria digital para ampliar las ventas de los comercios de Paraná hacia el Gran Paraná, el Gran Santa Fe y otros mercados provinciales.

Actualmente, se trabaja en una propuesta para implementar esta herramienta durante los primeros meses de 2027.

Las ferias y eventos previstos en Paraná

La agenda de promoción comercial también incluye actividades destinadas a emprendedores, artesanos y productores locales.

Entre las próximas fechas se encuentran:

14 y 15 de noviembre: Tierra y Agua, Expo de Pesca y Outdoors.

Fin de semana del 8 de diciembre: Feria del Regalo.

Días previos al 24 de diciembre: Feria Navideña.

Del 5 al 9 de febrero de 2027: Feria de Carnaval.

A estas actividades se suman las propuestas periódicas de la Feria de Salta y Nogoyá y del Mercado Sud, que forman parte de la marca Sabores de las Ferias.