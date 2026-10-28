Un cielo de paraguas llenará de color y dará nueva vida a la Peatonal San Martín de Paraná

La Peatonal San Martín de Paraná comenzó a cambiar su paisaje con una propuesta que promete darle más vida, color y movimiento al corazón de la ciudad. Este miércoles se iniciaron los trabajos para instalar un techo de paraguas colgantes sobre el tradicional paseo comercial, una intervención urbana que busca renovar su imagen y convertirlo en un espacio más atractivo para vecinos y visitantes.

Quienes caminaron por el centro durante las últimas horas se encontraron con los primeros movimientos de una instalación que, una vez terminada, ofrecerá una postal diferente: decenas de paraguas suspendidos sobre las cabezas de los peatones, formando una cubierta que aportará colorido y sombra a una de las zonas más transitadas de la capital entrerriana.

La iniciativa es impulsada conjuntamente por la Municipalidad de Paraná y el Centro Comercial e Industrial de Paraná, con el propósito de embellecer el espacio público, incentivar los paseos por el microcentro y acompañar la actividad de los comercios.

Un nuevo cielo de colores para la peatonal

La intervención comenzó en la esquina de Urquiza y San Martín, donde se realizan las tareas necesarias para instalar los paraguas que quedarán suspendidos sobre el paseo.

“En principio se van a colgar desde Urquiza hasta 25 de Junio”, indicaron desde la Municipalidad, al precisar el sector que comprenderá la primera etapa del proyecto.

Sin embargo, la propuesta no se limitará a ese tramo. Según adelantaron desde el gobierno municipal, “luego se colocarán en otras cuadras”, por lo que la decoración se extenderá progresivamente hacia otros sectores del centro.

De esta manera, la Peatonal San Martín incorporará un elemento visual que ya se utiliza en distintas ciudades del mundo para transformar calles comerciales en espacios más coloridos y atractivos.

Una postal para caminar, fotografiar y compartir

La propuesta busca que el paseo céntrico no sea solamente un lugar de paso o de compras, sino también un espacio para detenerse, mirar hacia arriba y disfrutar de una postal diferente.

Los paraguas colgantes podrían convertirse en un nuevo escenario para fotografías familiares, encuentros entre amigos y publicaciones en redes sociales, especialmente durante los días de mayor circulación de vecinos y turistas.

Además de su función decorativa, la instalación aportará sectores de sombra sobre la peatonal, una característica que puede resultar especialmente útil con la llegada de los días más calurosos.

La intención es que el centro invite a quedarse un rato más: recorrer las vidrieras, compartir una salida, disfrutar de un café o simplemente caminar bajo un techo diferente.

Más movimiento para los comercios del centro

Detrás de la propuesta también existe un objetivo comercial. La Municipalidad y el Centro Comercial e Industrial trabajan en acciones destinadas a revitalizar el microcentro y fortalecer la actividad económica de los negocios ubicados en la zona.

La incorporación de nuevos atractivos urbanos apunta a generar mayor circulación de personas y ofrecer motivos adicionales para visitar la peatonal, más allá de las compras habituales.

En ese sentido, el techo de paraguas forma parte de una estrategia para mejorar la experiencia de quienes recorren el centro y acompañar las iniciativas comerciales que se desarrollan en el sector.

Los trabajos de instalación continuarán durante los próximos días, con la expectativa de completar la primera etapa en el corto plazo.

Así, la Peatonal San Martín se prepara para estrenar un nuevo cielo de paraguas, una propuesta que busca sumar color a sus calles, renovar las postales del centro y darle un nuevo impulso a uno de los paseos más tradicionales de Paraná.