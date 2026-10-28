Río Paraná: el INA no prevé evacuaciones por ahora, pero advierte sobre las lluvias de noviembre

La creciente del Paraná continuará durante las próximas semanas, aunque el Instituto Nacional del Agua (INA) no prevé, por el momento, que se alcancen niveles de evacuación en la capital entrerriana. Así lo explicó a Elonce el ingeniero hidrólogo Juan Borus, quien advirtió que las precipitaciones de noviembre serán determinantes para evaluar la evolución del río.

"Esta crecida no es extraordinaria, pero es significativa", señaló el especialista. Actualmente, el río registra una altura cercana a los 4,23 metros en el puerto de Paraná y las proyecciones indican que podría alcanzar los 4,60 metros alrededor del 10 de noviembre.

Juan Borus, ingeniero hidrólogo (Elonce)

Borus explicó que el ascenso continuará de manera lenta y sostenida. "Muy lento, pero es gradual y además es inexorable", afirmó. Según indicó, este comportamiento podría mantenerse durante las próximas tres semanas.

Las lluvias de noviembre serán determinantes

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar niveles de evacuación, el especialista sostuvo que, con las precipitaciones registradas hasta ahora, "no debería ocurrir". Sin embargo, aclaró que el escenario dependerá de las lluvias que se produzcan en las próximas semanas.

"El problema está en cuánto va a llover, especialmente durante la segunda quincena de noviembre", advirtió. Explicó que, cuando el valle fluvial esté ocupado por el agua, nuevos pulsos de creciente podrían propagarse con mayor rapidez.

(Elonce)

De todos modos, fue prudente respecto de esa posibilidad: "Es una conjetura, absolutamente una conjetura. De ninguna manera es un pronóstico". Por eso, remarcó la necesidad de actualizar las estimaciones según las precipitaciones.

Por qué el río Paraná crece lentamente

Borus explicó que la bajante extrema registrada entre 2020 y 2023 produjo modificaciones morfológicas en el valle fluvial, que actualmente condicionan la velocidad de propagación de la creciente.

(Elonce)

Además, señaló que las cuencas vinculadas con Itaipú y el río Iguazú podrían recibir nuevas precipitaciones, lo que incrementaría el volumen de agua que llegará aguas abajo.

Finalmente, anticipó que el Servicio Meteorológico Nacional analizará las tendencias climáticas para noviembre, diciembre y enero. Esa información permitirá ajustar las proyecciones y evaluar posibles escenarios para los próximos meses.