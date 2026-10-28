Detuvieron a un hombre acusado de amenazar con un arma de fuego en La Paz

Un hombre de 31 años fue detenido por presuntas amenazas con arma de fuego en La Paz, luego de un procedimiento policial realizado este miércoles 28 de octubre, alrededor de las 9:10, en inmediaciones del Parque La Aventura. La intervención se produjo a raíz de un conflicto que habría comenzado en el barrio Sin Ley.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento de vieja data entre las partes involucradas. Ante la situación, intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Guardia Especial, quienes realizaron las primeras actuaciones.

Posteriormente, se solicitó la participación de personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia de Género. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro del vehículo en el que se movilizaba.

Procedimiento policial en La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Secuestraron el vehículo y aguardaban una orden de requisa

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo al hombre de 31 años para determinar si llevaba algún elemento peligroso entre sus prendas.

La Policía confirmó que no se encontraron armas de fuego durante esa revisión. Sin embargo, las actuaciones continuaron para establecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas denunciadas.

Por disposición de la Fiscalía, el vehículo utilizado por el sospechoso quedó secuestrado. Al momento del informe policial, los investigadores aguardaban la correspondiente autorización judicial para realizar una requisa del rodado.

Investigan las amenazas denunciadas en barrio Sin Ley

De acuerdo con la información oficial, el conflicto que motivó la intervención policial habría tenido su origen en el barrio Sin Ley, donde existirían diferencias previas entre las personas involucradas.

No se precisaron las circunstancias concretas de las amenazas ni se informó sobre el hallazgo del arma presuntamente utilizada. Por ese motivo, la investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

El procedimiento contó con la participación de distintas dependencias de la Jefatura Departamental La Paz, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

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