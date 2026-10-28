Una detenida por la extorsión sexual a un entrerriano: la víctima había transferido $42 millones

Una mujer de 32 años fue detenida en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una extorsión de aproximadamente 42 millones de pesos a un vecino de Gualeguaychú. La sospechosa tenía pedido de captura y era buscada desde los procedimientos realizados meses atrás. Durante los allanamientos también secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados.

Los operativos se concretaron este martes, alrededor de las 5.30, en dos domicilios de Don Torcuato. Participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, con colaboración de la DDI de San Isidro de la Policía bonaerense.

La investigación está a cargo del fiscal Lucas Pascual, de la Fiscalía Auxiliar Nº 5 de Gualeguaychú, y permitió identificar a varios presuntos integrantes de una organización dedicada a obtener dinero mediante amenazas telefónicas.

Cómo fue la extorsión por 42 millones de pesos

La causa comenzó el 30 de septiembre de 2025, cuando un hombre de Gualeguaychú denunció haber sido extorsionado por personas que se hacían pasar por funcionarios judiciales y efectivos policiales.

Según la denuncia, los desconocidos le aseguraban que estaba siendo investigado por un delito y lo amenazaban con una supuesta detención. Para generar temor, también utilizaban información sobre su entorno familiar.

Mediante estas maniobras, la víctima habría realizado varias transferencias bancarias por un monto aproximado de 42 millones de pesos.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a analizar movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otros elementos para determinar quiénes habían recibido el dinero.

Las primeras tareas permitieron establecer conexiones con personas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

Extorsión por $42 millones en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

Detuvieron a una mujer que estaba prófuga

La investigación avanzó durante aproximadamente un año y derivó en distintos procedimientos policiales.

En esta oportunidad, los efectivos obtuvieron información sobre el paradero de una mujer de 32 años que tenía una orden de captura vigente. La sospechosa había logrado evitar su detención durante allanamientos anteriores, realizados en el conurbano bonaerense.

Con los nuevos datos, una comisión policial de Gualeguaychú se trasladó a Don Torcuato y concretó los procedimientos autorizados judicialmente.

La mujer fue detenida y se secuestraron dos teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado para determinar si aporta información sobre otras personas vinculadas con la causa.

Las medidas fueron ordenadas mediante exhorto del Juzgado de Garantías a cargo de Natalia Céspedes.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía y se aguardaban las diligencias necesarias para trasladarla a la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

Dos hombres presos en Campana están vinculados con la investigación

De acuerdo con la investigación, dos hombres que actualmente permanecen detenidos en la Unidad Penal N°21 de Campana, por una causa de homicidio agravado, estarían involucrados en las maniobras extorsivas.

Los investigadores sostienen que distintas personas habrían cumplido funciones específicas dentro de la organización.

Algunas se habrían encargado de contactar y amenazar a la víctima, mientras que otras facilitaban cuentas bancarias para recibir las transferencias.

La mujer detenida este martes es hermana de uno de los hombres alojados en la cárcel de Campana, según la información reunida en la causa a la que accedió El Argentino.

La investigación también estableció vínculos familiares entre otros sospechosos y las personas que habrían recibido el dinero.

Los allanamientos anteriores y las detenciones

La causa tuvo sus primeras detenciones durante octubre de 2025, cuando fueron arrestados dos hermanos oriundos de San Isidro en la zona de Ceibas

Ambos habían sido identificados como personas presuntamente vinculadas con el cobro de parte del dinero transferido por la víctima.

Posteriormente, en abril de 2026, se realizaron allanamientos en Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires.

Durante esos procedimientos fueron detenidos otros dos sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y elementos de interés para la investigación.

Sin embargo, dos mujeres que eran buscadas no pudieron ser localizadas y permanecieron con pedido de captura.

A fines de julio, personal de Investigaciones de Gualeguaychú regresó a Boulogne Sur Mer. Aunque no logró concretar las detenciones, obtuvo nuevos elementos para avanzar en la identificación de los involucrados.

Una mujer ya fue condenada por encubrimiento agravado

La investigación también derivó en una condena dictada la semana pasada en Gualeguaychú.

Una mujer vinculada con la causa, pareja de otro de los hombres detenidos en la Unidad Penal N° 21 de Campana, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional por encubrimiento agravado.

Además, la Justicia dispuso el decomiso del dinero que le habían secuestrado durante su detención.

Ese monto fue entregado a la víctima en concepto de reparación.

La condena constituye uno de los avances judiciales registrados en la investigación, que continúa respecto de los demás sospechosos.

Buscan identificar a otros posibles integrantes de la organización

Los dos celulares secuestrados en Don Torcuato serán sometidos a peritajes para analizar comunicaciones y posibles conexiones con otros investigados.

La Fiscalía busca determinar el alcance de la organización y reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las amenazas.

Las tareas realizadas hasta el momento permitieron identificar presuntos roles diferenciados entre quienes contactaban a la víctima y quienes administraban las cuentas bancarias utilizadas para recibir las transferencias.

La mujer detenida será trasladada a Gualeguaychú conforme a las disposiciones judiciales, mientras continúa la investigación por la extorsión millonaria.