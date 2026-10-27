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Policiales Intentó escapar en Colonia Avellaneda

Motociclista evadió un control policial, chocó contra un auto y terminó detenido

Un motociclista evadió un control policial en Colonia Avellaneda, chocó contra un Ford Fiesta e intentó escapar. Fue interceptado a una cuadra del accidente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

27 de Octubre de 2026
Evadió un control policial, chocó y terminó detenido.
Evadió un control policial, chocó y terminó detenido. Foto: (PER).

Un motociclista evadió un control policial en Colonia Avellaneda, chocó contra un Ford Fiesta e intentó escapar. Fue interceptado a una cuadra del accidente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

Un motociclista evadió un control policial, chocó contra un automóvil y terminó detenido en Colonia Avellaneda. El hecho ocurrió cuando efectivos realizaban un operativo de tránsito en la intersección de las calles San Martín y Belgrano.

Según la información policial, el conductor de una motocicleta Zanella de 150 cc evitó el puesto de control y, durante la maniobra de escape, colisionó contra un Ford Fiesta en la esquina de San Martín y Juan Manuel de Rosas.

Tras el impacto, el motociclista logró reincorporarse y continuó su intento de fuga. Sin embargo, los efectivos lo persiguieron y consiguieron interceptarlo a una cuadra del lugar del accidente, donde quedó demorado.

 

Detención y retención de la motocicleta

 

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el conductor no contaba con la documentación correspondiente al rodado, por lo que dieron intervención a las autoridades judiciales.

Una vez informado sobre lo sucedido, el fiscal en turno dispuso la detención del motociclista y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.

En tanto, la motocicleta Zanella quedó retenida como parte de las actuaciones realizadas por el personal policial.

Temas:

Colonia Avellaneda Accidente moto
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