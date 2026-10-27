Aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre de 2026: cómo calcular cuánto cobrarán

El aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre de 2026 se calculará sobre el 50% del mejor sueldo del semestre. Los montos dependerán de la categoría, los adicionales y el tiempo trabajado. Conocé los valores estimados y cómo hacer el cálculo.
El aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre de 2026 corresponderá a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Para determinar cuánto deberá cobrar cada trabajadora, se tendrá en cuenta la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre, independientemente de que coincida o no con el último salario percibido.
El cálculo establece que el aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre. Por lo tanto, las trabajadoras deberán comparar las remuneraciones de los seis meses y tomar como referencia la más elevada, incluyendo los adicionales salariales que correspondan.
Por ejemplo, si una empleada doméstica tuvo una remuneración máxima de $600.000 durante el segundo semestre, le corresponderá cobrar $300.000 brutos de aguinaldo. Sin embargo, el importe podrá variar según la categoría laboral, la modalidad de contratación y los meses efectivamente trabajados.
Cuánto cobrarán de aguinaldo las empleadas domésticas según su categoría
Los valores estimados para diciembre de 2026 dependerán de la categoría en la que se encuentre registrada cada trabajadora. Si el salario mínimo mensual de diciembre resulta ser la remuneración más alta del semestre, los montos de referencia serán los siguientes:
Supervisión: $312.006,88 con retiro y $344.103,81 sin retiro.
Tareas específicas: $292.013,01 con retiro y $321.644,72 sin retiro.
Caseros: $285.640,32 sin retiro.
Asistencia y cuidado de personas: $285.640,32 con retiro y $314.863,89 sin retiro.
Tareas generales: $259.912,80 con retiro y $293.655,58 sin retiro.
Estas cifras son estimativas y corresponden a la mitad de los salarios mínimos mensuales previstos para diciembre. El aguinaldo definitivo deberá calcularse según la remuneración más alta que haya recibido cada trabajadora durante el semestre.
En ese sentido, los adicionales remunerativos, como la antigüedad o las condiciones laborales particulares, podrán modificar el importe final. Por eso, no será suficiente con consultar únicamente la escala salarial de diciembre.
Cómo calcular el aguinaldo si trabaja por hora
Las empleadas domésticas que cobran por hora también tienen derecho a percibir el Sueldo Anual Complementario, aunque su remuneración mensual pueda variar de acuerdo con la cantidad de jornadas trabajadas.
Para determinar el importe, se deberán comparar las remuneraciones mensuales devengadas entre julio y diciembre y seleccionar la más alta. Sobre esa cifra se calculará el 50% correspondiente al aguinaldo completo.
Esto significa que no se deberá multiplicar una cantidad fija de horas por el valor vigente en diciembre, sino considerar los ingresos remunerativos correspondientes a cada mes del semestre.
Qué pasa si trabajó menos de seis meses
Las empleadas domésticas que no hayan completado los seis meses del período también tendrán derecho a cobrar el aguinaldo, aunque el monto será proporcional al tiempo trabajado.
Para realizar un cálculo simplificado por meses completos, se deberá tomar la mejor remuneración mensual, dividirla por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados durante el semestre.
Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026
La segunda cuota del aguinaldo de las trabajadoras de casas particulares deberá abonarse hasta la última jornada laboral de diciembre, de acuerdo con el régimen específico de la actividad.
El derecho alcanza a las empleadas con retiro, sin retiro y a quienes prestan servicios por hora. También corresponde a las trabajadoras que hayan ingresado durante el semestre, en cuyo caso recibirán el importe proporcional.
De esta manera, para conocer cuánto cobrarán en diciembre será necesario revisar los recibos de sueldo del segundo semestre, identificar la remuneración más elevada y verificar los adicionales que correspondan.