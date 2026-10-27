Paritarias de noviembre 2026: qué gremios acordaron aumentos de sueldo y cómo impactan en Entre Ríos

Las paritarias de noviembre 2026 en Argentina contemplan aumentos salariales para trabajadores de distintos sectores, con impacto también en Entre Ríos. Los acuerdos alcanzan a actividades como la construcción, el transporte de cargas, la metalurgia y el empleo doméstico, mientras que los empleados de comercio continúan a la espera de una nueva actualización.

La mayoría de los incrementos negociados para el último trimestre del año se ubica por debajo del 2% mensual, de acuerdo difundió iProfesional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de septiembre fue del 1,9%, acumuló un 23,6% durante 2026 y alcanzó el 33% interanual.

En este escenario, los acuerdos nacionales adquieren relevancia para los trabajadores entrerrianos comprendidos en los respectivos convenios colectivos. Sin embargo, las condiciones salariales varían según la actividad y deben diferenciarse de las negociaciones específicas de los empleados públicos provinciales.

Construcción: los aumentos acordados por UOCRA

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un incremento salarial total del 5,51% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

El esquema establece una suba del 1,8% correspondiente a octubre y otra del 1,7% respecto de ese mes para noviembre. Los incrementos modifican las escalas salariales de las distintas categorías contempladas en el acuerdo.

La actualización alcanza a los trabajadores de la construcción de Entre Ríos incluidos en ese convenio, una actividad presente tanto en Paraná como en otras localidades de la provincia. Los montos finales dependen de la categoría laboral y de las condiciones establecidas en la escala correspondiente.

Camioneros: aumentos escalonados y un bono millonario

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó un acuerdo salarial del 9,9%, distribuido en diferentes etapas hasta febrero de 2027.

Para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, se establecieron incrementos del 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero del próximo año.

Además, el acuerdo contempla el pago de un bono de $1.200.000 en enero de 2027. Las disposiciones resultan relevantes para los trabajadores entrerrianos del transporte de cargas y la logística alcanzados por el convenio nacional.

Metalúrgicos y siderúrgicos: subas y sumas extraordinarias

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también alcanzó acuerdos para diferentes ramas de la actividad. En el sector siderúrgico, se estableció un incremento no remunerativo y no acumulativo del 6%, aplicable durante noviembre y diciembre de 2026.

El convenio contempla, además, un bono extraordinario de $1.600.000 para trabajadores propios de las empresas siderúrgicas y otro de $1.280.000 para contratistas, según las condiciones previstas.

En la rama metalúrgica, la actualización acordada alcanza el 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027. Se implementará mediante porcentajes y sumas no remunerativas que serán incorporadas a los salarios básicos en abril. También se prevén pagos retroactivos correspondientes a mayo, junio y julio.

Empleadas domésticas y trabajadores rurales

Las trabajadoras de casas particulares tienen previstos incrementos del 1,7% para octubre, del 1,6% para noviembre y otro 1,6% para diciembre. Las actualizaciones corresponden al régimen nacional y alcanzan al personal comprendido en las distintas categorías.

En el sector rural, el salario básico mensual del Peón General quedó establecido en $1.235.833,53 desde octubre, más una suma no remunerativa de $12.465. La escala general mantiene esos valores durante noviembre.

La actividad agropecuaria tiene una importante presencia en Entre Ríos, por lo que las escalas nacionales constituyen una referencia para los trabajadores rurales comprendidos en ese régimen. También registraron acuerdos otros sectores, como sanidad, alimentación, telefonía, bancarios, químicos e industria del caucho.

Empleados de comercio: expectativa por una nueva paritaria

Uno de los sectores que todavía espera definiciones es el de los empleados de comercio. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), conducida por Armando Cavalieri, continúa las negociaciones con las cámaras empresarias para establecer nuevos incrementos.

El último acuerdo contempló una suba total del 5,7% y la incorporación progresiva al salario básico de $120.000 mensuales que los trabajadores venían percibiendo como sumas no remunerativas.

Ese monto se incorporará mediante seis tramos de $20.000, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027. Mientras tanto, los trabajadores mercantiles de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y otras ciudades entrerrianas aguardan una definición sobre las escalas salariales correspondientes al último trimestre.

Qué sucede con los estatales de Entre Ríos

En la Administración Pública Nacional, el acuerdo de UPCN contempla aumentos del 1,8% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,5% para diciembre, además de una asignación extraordinaria de $80.000 prevista para el último mes del año.

Sin embargo, estos porcentajes corresponden a trabajadores de la administración nacional y no deben confundirse con los salarios de los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos.

Las actualizaciones de los estatales y docentes provinciales dependen de sus propias negociaciones con el Gobierno entrerriano. Por lo tanto, los acuerdos nacionales mencionados no implican automáticamente incrementos para esos sectores.

En un contexto de inflación cercana al 2% mensual, la evolución de las paritarias continuará siendo determinante para el poder adquisitivo de los trabajadores entrerrianos durante los últimos meses de 2026.