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Economía Nuevas escalas salariales de la construcción

Aumento para albañiles: cuánto cobran por hora en octubre de 2026 tras la paritaria de UOCRA

La paritaria de la construcción estableció un incremento acumulativo del 1,8% para octubre. Los salarios básicos varían según la categoría y la región del país. Conocé las escalas por hora, los adicionales y cuándo volverán a negociarse los haberes.

10 de Octubre de 2026
UOCRA: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026.
UOCRA: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026.

La paritaria de la construcción estableció un incremento acumulativo del 1,8% para octubre. Los salarios básicos varían según la categoría y la región del país. Conocé las escalas por hora, los adicionales y cuándo volverán a negociarse los haberes.

La paritaria de la construcción de octubre de 2026 estableció nuevos salarios básicos para los albañiles y trabajadores del sector, tras la homologación del acuerdo entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias. El incremento correspondiente a este mes es del 1,8%, aplicado sobre los valores de septiembre.

 

El acuerdo salarial contempla tres aumentos acumulativos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. Las actualizaciones alcanzan a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10, aunque las remuneraciones varían según la categoría y la zona geográfica.

 

 

La Secretaría de Trabajo homologó el entendimiento firmado el 21 de septiembre entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción. Los nuevos valores constituyen salarios básicos de convenio, a los que pueden sumarse adicionales y horas extras, según informó La Gaceta.

 

Cuánto cobra un albañil en octubre de 2026

 

Para la Zona A, la escala salarial establece un básico de $7.697 por hora para el oficial especializado, mientras que un oficial percibe $6.585. En tanto, el medio oficial tiene una remuneración de $6.085 por hora y el ayudante cobra $5.601.

 

En el caso de los serenos, cuya remuneración se establece mensualmente, el salario básico alcanza los $1.017.485. Estos valores corresponden a la escala de octubre y no representan necesariamente el ingreso final que recibe cada trabajador.

 

 

Por ejemplo, un oficial que complete 176 horas ordinarias durante el mes tendría un básico de $1.158.960, antes de considerar adicionales, descuentos y otros conceptos. La liquidación efectiva dependerá de las horas realizadas y las condiciones laborales correspondientes.

 

Las escalas salariales según cada región

 

En la Zona B, que comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, el oficial especializado cobra $8.544 por hora; el oficial, $7.313; el medio oficial, $6.745; y el ayudante, $6.245. Para los serenos, el básico mensual es de $1.133.523.

 

En Santa Cruz, correspondiente a la Zona C, las remuneraciones son superiores: $11.817 para el oficial especializado, $11.079 para el oficial, $10.691 para el medio oficial y $10.381 para el ayudante. Los serenos perciben $1.701.015 mensuales.

 

La Zona C Austral, que incluye Tierra del Fuego, presenta los valores más elevados. Allí, el oficial especializado alcanza $15.395 por hora; el oficial, $13.169; el medio oficial, $12.170; y el ayudante, $11.201. El salario mensual del sereno asciende a $2.034.971.

 

 

Cómo se aplican los aumentos de la UOCRA

 

La actualización forma parte del tercer tramo de la negociación paritaria correspondiente al período abril de 2026-marzo de 2027. Los porcentajes son acumulativos, por lo que cada incremento se calcula sobre el básico actualizado del mes anterior.

 

De esta manera, septiembre incorporó una suba del 1,9% sobre agosto; octubre aplica un 1,8% sobre septiembre; y noviembre tendrá un aumento del 1,7% sobre los valores de octubre.

 

El entendimiento tiene vigencia hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, las partes acordaron reunirse nuevamente el 20 de octubre para evaluar la evolución salarial y analizar las condiciones que regirán desde diciembre.

 

 

Qué revisar en el recibo de sueldo

 

El acuerdo también establece un aporte solidario del 2% para trabajadores no afiliados a la UOCRA durante septiembre, octubre y noviembre. Para los afiliados, ese concepto queda absorbido por la cuota sindical.

 

Para comprobar una liquidación, es fundamental identificar el convenio colectivo aplicable, la categoría laboral, la zona salarial y la cantidad de horas trabajadas.

 

Los montos publicados son referencias básicas y pueden modificarse por adicionales, horas extras y otros conceptos. Por eso, antes de calcular el salario correspondiente, cada trabajador debe verificar su encuadramiento y las condiciones particulares de contratación.

Temas:

Uocra construcción trabajadores albañiles octubre salario paritaria
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