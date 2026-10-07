Homologaron la paritaria de camioneros con aumentos en seis tramos: los detalles del acuerdo

La paritaria de camioneros recibió la homologación de la Secretaría de Trabajo, que convalidó el acuerdo salarial para el período septiembre de 2026 a febrero de 2027. La decisión también estableció precisiones sobre obligaciones que deberán cumplir el sindicato y las cámaras empresariales.

El entendimiento contempla seis tramos de aumento, una suma fija para septiembre y un bono anual de $1.200.000. También modifica la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social e incorpora adicionales para determinadas ramas de la actividad.

Según informó Infobae, la homologación fue formalizada este martes mediante una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro. El acuerdo había sido alcanzado dos semanas antes por el gremio y las entidades empresariales.

Las obligaciones señaladas en la homologación

Una de las advertencias se refiere al carácter de las sumas pactadas. La Secretaría de Trabajo recordó lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el concepto de remuneración, una distinción relevante para la liquidación de los haberes.

La segunda obligación alcanza a las contribuciones empresariales incluidas en el acuerdo. Esos recursos deberán administrarse de manera separada del patrimonio sindical general, conforme al artículo 4 del Decreto 467/88, reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Las partes también deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio. La Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo deberá examinarlo en el marco del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a las indemnizaciones por despido sin causa.

Cómo se distribuirán los aumentos y el bono

La paritaria de camioneros fue presentada con una mejora del 9,9% distribuida en seis tramos. El esquema establece un 1,8% para septiembre, un 1,7% para octubre y otro 1,7% para noviembre. Continúa con un 1,6% en diciembre, un 1,6% en enero y un 1,5% en febrero de 2027.

El acuerdo incluye una suma fija no remunerativa de $18.000 correspondiente a septiembre. Además, prevé un bono anual de $1.200.000, que se abonará en cuatro cuotas de $300.000 a partir de enero de 2027.

La contribución patronal extraordinaria a la obra social pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Se trata de un aporte a cargo de las empresas, destinado a la entidad de salud, y debe distinguirse de los incrementos que percibirá el personal en sus salarios.

Los adicionales para ramas específicas

Para los camioneros de la rama Caudales se acordó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, dividido en dos tramos del 10%, correspondientes a septiembre y enero de 2027. También recibirán un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente en Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal.

La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente. Para sus peones especializados se fijó, además, un adicional del 8% del básico cuando desempeñen tareas de acompañante de chofer, cuyas condiciones deberán definir la cámara del sector y el gremio.

En cambio, el pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo empresarial. La homologación de la paritaria de camioneros comprende así el esquema salarial y los adicionales convenidos, junto con las obligaciones sobre remuneraciones, administración de aportes y cálculo indemnizatorio.