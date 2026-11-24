Un automóvil se incendió sobre la Ruta 168, a la altura del ingreso al barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre, cerca de las 22, y no se reportaron personas heridas.

El vehículo afectado fue un Volkswagen Polo que se encontraba detenido sobre el acceso al barrio. Su propietario estaba en el lugar cuando intervino el personal de emergencia.

El episodio motivó un operativo de policías y bomberos. Según informó Aire Digital, los equipos lograron extinguir las llamas, aunque el automóvil sufrió importantes daños.

El fuego afectó el motor y el habitáculo

Las afectaciones fueron totales en el compartimento del motor y en el espacio destinado a los pasajeros. Ambos sectores quedaron gravemente dañados por el incendio registrado junto a la Ruta 168.

También se constató la presencia de hollín y ennegrecimiento en el vehículo. La pintura presentó daños como consecuencia del fuego.

El alcance de las pérdidas materiales fue verificado después de la extinción. La información difundida no precisó las causas que originaron las llamas.

La intervención de los equipos de emergencia

Los bomberos trabajaron sobre el automóvil hasta controlar el incendio. El procedimiento se desarrolló en el ingreso a El Pozo, uno de los accesos barriales ubicados sobre la Ruta 168.

La Policía también estuvo presente durante el operativo. No se informó si fue necesario interrumpir la circulación ni si se produjeron demoras en el tránsito.

Pese a los daños en el Volkswagen Polo, no hubo heridos reportados. Tampoco se difundieron otros detalles sobre las circunstancias previas al incendio.