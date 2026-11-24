Víctor Hugo “Toco” Zavala, el exbarrabrava de Colón asesinado a balazos este domingo en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, había recuperado la libertad horas antes del crimen. El hombre había sido detenido el viernes 20 de noviembre, acusado de resistirse a un procedimiento policial y golpear a un efectivo en barrio Varadero Sarsotti.

Por disposición de la Justicia, Zavala recuperó la libertad el sábado por la noche. Menos de 24 horas después, fue víctima de un ataque armado en inmediaciones de avenida General López al 4100, en el oeste de la capital santafesina.

Personal del servicio de emergencias 107 lo trasladó hacia el Hospital José María Cullen, pero falleció durante el trayecto. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas por el homicidio, publicó Aire de Santa Fe.

La última detención de “Toco” Zavala

El viernes por la mañana, vecinos de barrio Varadero Sarsotti alertaron a la Central de Emergencias 911 sobre la presencia de un hombre que provocaba desmanes en la intersección de las calles Benteveo y Tijereta.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar e identificó a Zavala, quien coincidía con la descripción aportada por los vecinos. Según fuentes policiales, el hombre intentó escapar, se resistió al procedimiento y golpeó a uno de los uniformados.

Tras ser aprehendido, fue trasladado a la comisaría Segunda, donde también funciona la Estación Policial Sur de Orden Público. Posteriormente, pasó por Medicina Legal y el Gabinete de Identificaciones y quedó alojado en la comisaría Novena, hasta que recuperó la libertad el sábado por decisión judicial.

“Toco” Zavala, exbarrabrava de Colón asesinado en Santa Fe (fuente Aire de Santa Fe)

Quién era “Toco” Zavala, el exbarrabrava de Colón asesinado

El nombre de Víctor Hugo Zavala estuvo vinculado durante años a la barrabrava de Colón, a distintos episodios de violencia en el fútbol santafesino y a numerosas causas judiciales.

Uno de los hechos que le dio notoriedad nacional ocurrió el 19 de febrero de 2006, durante el partido en el que Colón empató 2 a 2 con River Plate en el estadio Brigadier López. En medio de graves incidentes, las cámaras de televisión captaron a Zavala con un arma blanca en una de las tribunas.

Ese mismo año fue condenado por tentativa de homicidio tras apuñalar a dos personas en el estadio sabalero. En 2011 accedió a la libertad condicional y su pena venció en 2021.

Sus antecedentes judiciales

Los antecedentes judiciales de Zavala se remontaban a 1999, cuando fue investigado por intimidación pública reiterada, abuso de arma y lesiones leves dolosas.

Durante los años siguientes acumuló detenciones e investigaciones por distintos delitos, entre ellos hurto calificado, lesiones, tentativa de homicidio y coacción.

En mayo de 2017 fue imputado por amenazas simples y abuso de armas contra un adolescente de 16 años en barrio Las Delicias. Durante aquella audiencia negó las acusaciones y cuestionó la exposición pública que generaba su apodo.

“Lamentablemente el apodo me juega en contra y hoy por hoy el mundo está muy mal… hazte la fama…”, expresó Zavala en aquella oportunidad.

Había sobrevivido a otro ataque a balazos en octubre

Poco más de un mes antes de su asesinato, Zavala había sido víctima de otro ataque armado en el oeste de la ciudad de Santa Fe.

El 9 de octubre de 2026 recibió tres impactos de arma de fuego en la zona de Amenábar al 4600, que le provocaron heridas en el brazo derecho, la axila y la pierna izquierda.

Este domingo 22 de noviembre volvió a ser atacado a balazos, esta vez en barrio San Lorenzo. Hasta el momento, no se estableció una vinculación entre su última detención y el homicidio, ni se informó sobre los posibles responsables del crimen.