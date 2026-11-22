Un exintegrante de la barrabrava de Colón de Santa Fe fue asesinado a balazos este domingo por la tarde en la capital de la vecina provincia. Se trata de Víctor Hugo “Toco” Zavala, de 47 años, quien había sobrevivido a otro ataque armado ocurrido apenas un mes atrás, publicó Infobae.

El hombre recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el abdomen, según fuentes vinculadas a la investigación. Fue encontrado herido en la vía pública, sobre avenida General López al 4100, en la zona sur de la ciudad, a pocos metros de la vivienda de su expareja.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladó de urgencia al Hospital José María Cullen, donde falleció a las 15.45, pocos minutos después del ataque.

"Toco" Zavala fue captado con un arma blanca en la tribuna rojinegra en 2006. Foto: Aire de Santa Fe

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza. Hasta el momento, no se identificaron sospechosos ni se registraron detenciones. infobae+1

Había sobrevivido a otro tiroteo en octubre

El antecedente más reciente se remonta a principios de octubre, cuando Zavala fue atacado junto con otras personas en una vivienda abandonada ubicada en calle Amenábar al 4600, en el barrio San Lorenzo.

Según la reconstrucción del episodio, cuatro hombres armados que llevaban cascos de motocicleta para ocultar sus identidades irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar contra quienes estaban allí.

Como consecuencia del tiroteo, murió Emilio Coronel, mientras que Zavala recibió tres impactos de bala: uno en el brazo derecho, otro en la región axilar derecha y un tercero en la pierna izquierda.

En aquella oportunidad, el exbarrabrava sufrió heridas de gravedad, pero logró sobrevivir. Los atacantes escaparon en dos motocicletas y no habían sido identificados.

Su pasado en la barrabrava de Colón

Zavala había sido uno de los referentes de la tribuna del club Colón y alcanzó notoriedad nacional en febrero de 2006, durante un partido frente a River Plate disputado en el estadio Brigadier López.

En aquel encuentro protagonizó un violento episodio en la popular norte, donde, junto con un familiar, atacó con armas blancas a dos hinchas. Las imágenes del hecho tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación.

Además, en 2009, cuando estaba alojado en la cárcel de Coronda, había sido atacado por otros internos que lo apuñalaron en distintas partes del cuerpo. En esa ocasión también fue trasladado al Hospital Cullen y logró sobrevivir.

Su nombre estuvo vinculado a distintos episodios de violencia registrados en barrios de la ciudad de Santa Fe, entre ellos San Lorenzo, Centenario y la zona sur.

Investigan el nuevo homicidio en Santa Fe

Tras el asesinato, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos para relevar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir el ataque.

La fiscal María Laura Urquiza dispuso distintas medidas investigativas, entre ellas la búsqueda de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, la Justicia busca establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.