Un adolescente de 17 años sufrió lesiones graves en un accidente de tránsito en Colón, luego de que la motocicleta que conducía chocara contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió durante la tarde del sábado 21 de noviembre, sobre bulevar Sanguinetti, entre las calles Rocamora y Paysandú.

Según la información policial difundida por 03442, el hecho se registró a la altura del 400 de esa arteria, cuando una camioneta Renault Duster, conducida por un joven de 21 años, realizaba una maniobra para ingresar al garaje de una vivienda.

En ese momento, el vehículo fue impactado por una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, conducida por el adolescente. Ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando se produjo la colisión, cuyas circunstancias fueron examinadas por el personal policial interviniente.

El adolescente sufrió dos fracturas y fue hospitalizado

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la calzada y sufrió heridas que requirieron asistencia médica inmediata. Una ambulancia acudió al lugar del accidente y trasladó al joven hasta el Hospital San Benjamín de Colón, donde fue atendido por profesionales de salud.

Tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que presentaba fractura de tibia derecha y fractura de tabique nasal. Debido a estas lesiones, el cuadro fue calificado legalmente como grave, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

En paralelo, los efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido. Durante el procedimiento se constató que el adolescente no contaba con licencia de conducir habilitante ni con la documentación obligatoria del seguro de la motocicleta.

Retuvieron la motocicleta por falta de documentación

Ante las irregularidades detectadas, el personal interviniente dispuso la retención preventiva de la Honda Wave involucrada en el siniestro vial.

Las actuaciones también buscaron establecer las circunstancias en las que se produjo el choque, ocurrido mientras el conductor de la camioneta intentaba ingresar a un domicilio.