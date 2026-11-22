Volcó un camión en Ruta 6 y cortó el tránsito más de cuatro horas.

Un vuelco de un camión en la Ruta Provincial 6 provocó la interrupción total del tránsito durante más de cuatro horas en Entre Ríos. El siniestro vial ocurrió este domingo 22 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 121, en jurisdicción de la Comisaría General Urquiza.

Según informó la Policía, el accidente se produjo a unos cinco kilómetros del límite con el departamento Rosario del Tala. El vehículo involucrado fue un camión Scania con semirremolque, que transportaba una carga de fertilizantes.

El transporte circulaba en sentido norte-sur y realizaba un recorrido internacional desde Uruguayana, Brasil, hacia la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado al ingresar a la banquina y terminó volcando.

(PER)

El camión quedó sobre la ruta y cortó el tránsito

Como consecuencia del siniestro, el vehículo de gran porte quedó volcado sobre la cinta asfáltica y obstruyó completamente la calzada. Esta situación obligó a interrumpir la circulación vehicular en ambos sentidos.

El tránsito permaneció totalmente cortado hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando pudo restablecerse la circulación. La interrupción se extendió durante unas cuatro horas y media debido a la posición en la que quedó el transporte.

A pesar de las características del accidente, el conductor resultó ileso y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades confirmaron que el vuelco ocasionó únicamente daños materiales.

Intervención policial y actuaciones

En el lugar trabajó personal de la Comisaría General Urquiza, dependiente de la Jefatura Departamental Villaguay, que intervino tras tomar conocimiento del accidente.

Los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes para documentar las circunstancias del siniestro y establecer cómo se produjo la pérdida de control del vehículo.

El episodio generó complicaciones para quienes circulaban por este corredor provincial durante las primeras horas del domingo. Finalmente, la circulación quedó habilitada luego de permanecer interrumpida por la obstrucción de la calzada.