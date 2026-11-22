La Policía de Concordia realizó un Operativo Saturación en jurisdicción de las comisarías Séptima y Octava. Identificaron a 79 personas, controlaron 23 automóviles y cuatro colectivos, y retuvieron 31 motocicletas por distintas infracciones.
Un amplio Operativo Saturación en Concordia dejó como resultado la retención de 31 motocicletas por distintas infracciones, además de la identificación de 79 personas y el control de 27 vehículos. El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de las comisarías Séptima y Octava, por disposición del Comando Superior de la Jefatura Departamental.
El despliegue contó con la participación de efectivos de ambas dependencias policiales, junto con personal de la Sección Cuerpo y Guardia y la Sección Motorizada. Los agentes realizaron controles preventivos e identificación de personas y vehículos en distintos sectores de las jurisdicciones comprendidas.
Según informó la Policía, durante los procedimientos fueron identificadas 79 personas y se controlaron 23 automóviles y cuatro colectivos. Además, los efectivos procedieron a la retención de 31 motocicletas debido a diferentes infracciones detectadas durante las inspecciones.
El operativo formó parte de las tareas preventivas dispuestas por la Jefatura Departamental Concordia, con controles de circulación e identificación de personas en distintos puntos de la ciudad.