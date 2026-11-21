La investigación del presunto femicidio seguido de suicidio en Paraná registró nuevos avances este sábado, luego del hallazgo de dos personas sin vida en una vivienda ubicada en calles Ramón Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en barrio Belgrano. El segundo jefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, confirmó a Elonce que el informe preliminar de autopsia estableció que la agente policial Fedra Pratti, de 25 años, falleció antes que su pareja, Johann Martínez, de 36 años.

El funcionario explicó que las actuaciones continúan bajo la dirección del fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos. Los investigadores analizan elementos recolectados en la vivienda, realizan entrevistas y revisan cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias de ambas muertes.

“Se siguen ofreciendo elementos a la Fiscalía, recabando entrevistas y analizando diferentes cámaras de seguridad. Tenemos un informe preliminar de autopsia donde se confirma que la funcionaria policial falleció antes que el masculino”, reveló Santamaría.

Qué determinó la autopsia y cuál fue el arma utilizada

Uno de los datos más relevantes conocidos durante las últimas horas estuvo relacionado con la causa de muerte. El segundo jefe de Homicidios confirmó que el informe forense preliminar identificó una lesión provocada por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

“El resultado de la autopsia determina que el fallecimiento se produce producto de un disparo de arma de fuego en la cabeza”, precisó el funcionario, en referencia a la agente policial.

Respecto del arma encontrada en la escena, indicó que los primeros elementos permitieron vincularla con la pistola asignada a la víctima. “Debe ser peritada, pero por la numeración que se llegó a observar se trataría del arma reglamentaria de la funcionaria”, explicó.

Cómo encontraron los cuerpos dentro de la vivienda

El hallazgo se produjo el viernes, alrededor de las 20:30, cuando personal de la Comisaría Sexta y de la División 911 acudió al domicilio después de recibir un pedido de intervención.

Según explicó Santamaría, la alerta surgió por la preocupación del padre de Fedra Pratti, quien había intentado comunicarse con su hija sin obtener respuesta. Ante esa situación, solicitó que efectivos policiales se acercaran a la vivienda para verificar qué ocurría.

“Tomamos conocimiento a través de personal de Comisaría Sexta y de la División 911, que fueron los primeros en hacerse presentes en el lugar, producto del llamado del padre de la funcionaria”, relató. Los uniformados no recibieron respuesta al llamar a la puerta, aunque advirtieron que el aire acondicionado permanecía encendido. Con autorización de los familiares presentes, ingresaron al inmueble y encontraron a las dos personas sin signos vitales.

Foto: Elonce.

Investigan los teléfonos y las cámaras de seguridad

La investigación también se concentra en los dispositivos electrónicos secuestrados durante el procedimiento. Los teléfonos celulares podrían aportar información sobre las últimas comunicaciones de la pareja y contribuir a establecer qué ocurrió antes de las muertes.

“Todos esos elementos que se fueron recabando, como son esos elementos secuestrados, luego serán peritados y ofrecidos a la Fiscalía una vez analizados”, señaló Santamaría.

El subjefe policial también se refirió a la hipótesis de femicidio seguido de suicidio que surgió durante las primeras horas de la investigación. Aclaró que la calificación legal definitiva corresponde a la Fiscalía, aunque reconoció que los elementos reunidos podrían orientar las actuaciones en ese sentido.

La Fiscalía deberá determinar la calificación del hecho

Consultado sobre la posibilidad de encuadrar el episodio como un femicidio seguido de suicidio, Santamaría sostuvo: “Eso ya es un tema que debe encarar la Fiscalía a cargo del Dr. Laureano Dato, entendiendo que con los elementos recabados podría orientarse para ese lado”.

La víctima tenía 25 años y se desempeñaba como agente de la Policía de Entre Ríos. Según indicó el responsable de Homicidios, llevaba aproximadamente un año incorporada a la institución. El hombre encontrado sin vida tenía 36 años.

Finalmente, Santa María aseguró que las tareas continuarán para esclarecer lo sucedido. “Acompañando a las dos familias, porque son dos personas jóvenes, y ofreciendo los elementos a la Fiscalía para poder esclarecer lo sucedido”, concluyó.