REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores en Paraná reúne 100 puestos en la zona de los galpones del Puerto Nuevo. Artesanos y productores locales ofrecen tejidos, cosmética natural, alfajores y chocolates. Elonce recorrió el predio y dialogó con los feriantes sobre sus propuestas para el fin de semana largo.
La feria de emprendedores en Paraná se desarrolla durante el fin de semana largo en la zona de los galpones del Puerto Nuevo, con la participación de 100 puestos de artesanos, gastronómicos y productores locales. La propuesta comenzó el viernes y continuará hasta el lunes, con una amplia variedad de artículos elaborados por emprendedores de la ciudad.
A pesar de las condiciones de inestabilidad y algunas lloviznas registradas durante la tarde de este sábado, los expositores permanecieron en sus espacios y aguardaron una mayor concurrencia de visitantes durante las próximas jornadas. La feria puede recorrerse desde las 10 hasta las 22.
Elonce visitó el predio y conversó con algunos de los participantes, quienes presentaron sus productos, compartieron experiencias y destacaron la posibilidad de dar a conocer sus trabajos tanto a los paranaenses como a los turistas.
Cosmética natural con diseños inspirados en dulces
Entre las propuestas se encuentra el emprendimiento de Bárbara, quien ofrece una línea de cosmética natural que se distingue por sus presentaciones inspiradas en tortas y golosinas.
“Tenemos un poco de todo lo que es cosmética natural, diferente porque tienen formas de tortas, de dulces”, explicó a Elonce sobre los artículos disponibles en su puesto.
Consultada por las condiciones meteorológicas, la emprendedora reconoció que la jornada había sido cambiante, aunque aseguró que mantenían el entusiasmo. “Estuvo raro, pero no importa, nosotros le ponemos onda. Seguimos acá”, expresó. Además, confirmó que permanecerán en el lugar hasta el lunes por la noche.
Tejidos artesanales y una primera experiencia en la feria
Otra de las alternativas corresponde al emprendimiento de Verónica y Silvia, quienes elaboran tejidos mediante distintas técnicas tradicionales, como telar María y telar mapuche. Entre sus creaciones se encuentran cintos, alfombras y chales confeccionados con algodón y lana de oveja.
“Tenemos tejidos en telar María y telar mapuche, como por ejemplo los cintos”, detallaron las artesanas, quienes también mostraron prendas decoradas con flores de vellón agujado.
Las emprendedoras explicaron que llevan aproximadamente cuatro años dedicadas a esta actividad, aunque esta fue su primera participación en la feria. “Todo lo hacemos nosotros. Es todo artesanal, hecho a mano y cosido a mano”, destacaron. Sobre la decisión de sumarse al encuentro, señalaron: “Juntamos fuerzas, nos animamos y queríamos vivir la experiencia”. Si bien reconocieron que durante las primeras horas hubo poco movimiento, confiaron en que la concurrencia aumentaría durante el domingo y el lunes.
Alfajores artesanales y sabores originales
La gastronomía también ocupa un lugar destacado entre los 100 puestos. Uno de los emprendimientos ofrece chocolates, tabletas rellenas y una amplia variedad de alfajores artesanales, con combinaciones tradicionales y otras más novedosas.
“Estamos ofreciendo alfajores, chocolates y tabletas rellenas con dulce de leche, almendras, Rocklets y Oreo”, explicó la emprendedora, quien también presentó variedades de alfajores marplatenses, de maicena y rellenos de frutilla.
Entre los productos más elegidos se encuentran los alfajores de dulce de leche y una versión inspirada en el lemon pie. Sobre el origen de esta preparación, relató: “Por un gusto personal, porque me gusta mucho el lemon pie, quise probar algo más frutal, más fresco para el verano y los días de calor. Probamos y salió bien”.
Emprendimientos que crecen y preparan productos navideños
La responsable del emprendimiento gastronómico contó que comenzó a comercializar sus productos entre abril y mayo de este año, mediante ferias, pedidos personalizados y entregas en distintos sectores de Paraná.
También explicó que su interés por la repostería surgió en el ámbito familiar. “Mi mamá es repostera, así que eso también ayudó. Tengo mucho de ella, siempre me gustó hacer tortas y dedicarme a las cosas dulces”, recordó.
De cara a las próximas celebraciones, adelantó que incorporará pan dulce y budines a su producción. El emprendimiento puede encontrarse en Instagram como Mordiskko, con dos letras K al final.