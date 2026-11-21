El fenómeno de Super El Niño podría alcanzar un pico de calentamiento de 3,5 °C y mantenerse con una intensidad elevada hasta el otoño de 2027, según una nueva previsión atribuida al Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), vinculado a la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Las proyecciones señalaron que el episodio comenzaría a debilitarse durante los primeros meses del próximo año, aunque sus efectos podrían prolongarse durante buena parte del período.

El informe difundido el jueves 19 de noviembre indicó que el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se encontraba cerca de alcanzar su máxima intensidad. Los modelos proyectaron que las anomalías térmicas más elevadas se registrarían durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027, antes de iniciar un descenso gradual.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, las condiciones características de El Niño podrían mantenerse durante el verano y parte del otoño del hemisferio sur, mientras que la neutralidad comenzaría a convertirse en el escenario más probable durante el invierno de 2027. Sin embargo, se trata de proyecciones sujetas a cambios conforme se incorporen nuevas observaciones oceánicas y atmosféricas.

Super El Niño: un calentamiento excepcional del Pacífico

Uno de los datos más destacados del informe fue la magnitud del calentamiento registrado en la región Niño 3.4, un sector del Pacífico ecuatorial utilizado como referencia para monitorear la evolución del fenómeno.

Según las cifras consignadas, la anomalía de la temperatura superficial del mar pasó de +2,84 °C en septiembre a +3,25 °C durante octubre de 2026. El reporte describió este último valor como excepcional dentro de la serie histórica utilizada para el seguimiento del fenómeno.

Como referencia, mencionó que el anterior máximo mensual había sido de +2,72 °C en noviembre de 2015. Además, señaló que las anomalías semanales permanecieron por encima de +3 °C durante nueve semanas consecutivas, una persistencia que reflejó la intensidad del calentamiento oceánico.

Cuándo alcanzaría su máxima intensidad

La nueva proyección del conjunto de modelos del IRI situó el máximo del fenómeno cerca de los +3,5 °C durante el trimestre noviembre-diciembre-enero. Esa estimación surgió del promedio de distintos modelos dinámicos y estadísticos utilizados para analizar la evolución de las temperaturas del Pacífico.

El sistema reúne simulaciones desarrolladas por instituciones científicas de diferentes países. Cada modelo utiliza información oceánica y atmosférica para proyectar posibles escenarios, mientras que el promedio permite identificar una tendencia general, aunque no elimina los márgenes de incertidumbre.

Las estimaciones indicaron que, después del máximo, el calentamiento comenzaría a disminuir progresivamente. Para diciembre de 2026, enero y febrero de 2027, la anomalía proyectada rondaba los +3,3 °C, mientras que para enero, febrero y marzo descendía aproximadamente a +2,9 °C.

Hasta cuándo se mantendría fuerte El Niño

Aunque el máximo se produciría entre fines de 2026 y comienzos de 2027, las proyecciones indicaron que el debilitamiento no sería inmediato. Las anomalías térmicas continuarían siendo elevadas durante febrero, marzo y abril, con una transición gradual hacia categorías de menor intensidad.

Para el trimestre marzo-abril-mayo de 2027, los modelos todavía contemplaron condiciones de El Niño, aunque con una intensidad inferior a la observada durante su máximo. El informe oficial del IRI confirmó una elevada probabilidad de persistencia durante ese período.

La evolución prevista resultó especialmente relevante porque los episodios intensos de El Niño pueden modificar los patrones de circulación atmosférica y las precipitaciones en distintas regiones del planeta. Sin embargo, la magnitud de sus consecuencias varía según la zona y no permite anticipar por sí sola episodios específicos de lluvias o tormentas.

Qué probabilidades hay de que continúe durante 2027

La previsión probabilística del IRI asignó una probabilidad del 100% a la continuidad de El Niño hasta el trimestre marzo-abril-mayo de 2027. Posteriormente, esa posibilidad comenzaría a disminuir de manera progresiva.

Para abril-mayo-junio, la probabilidad de persistencia se ubicó en torno al 95%, mientras que para mayo-junio-julio descendió al 64%, según las cifras del informe analizado.

El cambio más importante llegaría durante el invierno de 2027. Entre junio y agosto, las condiciones neutrales pasarían a ser el escenario más probable, con una estimación del 51%, frente al 39% correspondiente a la continuidad de El Niño. La neutralidad también predominaría en las proyecciones para julio-agosto-septiembre.

Por qué el fenómeno de 2026 es considerado histórico

La intensidad alcanzada por el calentamiento del Pacífico convirtió al episodio de 2026 en un fenómeno excepcional. Según el IRI, las temperaturas observadas durante su desarrollo se ubicaron frecuentemente entre los valores más elevados contemplados por los modelos.

Este comportamiento explicó parte de la atención que recibió el episodio entre los especialistas. Las mediciones mostraron un incremento sostenido de las anomalías térmicas, mientras que las simulaciones coincidieron en anticipar una persistencia prolongada.

No obstante, los investigadores diferenciaron las mediciones mensuales y semanales de los indicadores trimestrales utilizados para evaluar la intensidad de un episodio completo. Por ese motivo, aunque los registros observados fueron extraordinarios, la clasificación definitiva dependerá de la evolución del fenómeno y de los criterios aplicados a las series históricas.

Qué puede significar Super El Niño para Argentina y Entre Ríos

En Argentina, los episodios de El Niño suelen asociarse con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales en sectores del centro y noreste del país, especialmente durante la primavera y el verano.

En Entre Ríos, esa relación resulta importante para el seguimiento de las lluvias, la humedad del suelo y el comportamiento de los ríos. Sin embargo, un Super El Niño no significa que necesariamente se producirán inundaciones o tormentas extraordinarias, ya que intervienen otros factores atmosféricos y las condiciones particulares de cada cuenca.

La NOAA también advirtió en su actualización del 12 de noviembre que El Niño continuaba fortaleciéndose y que existía una probabilidad superior al 79% de condiciones fuertes o muy fuertes hasta enero-marzo de 2027. Centro de Predicción Climática De esta manera, los organismos internacionales coincidieron en anticipar un episodio prolongado, aunque con diferencias en las estimaciones de intensidad y duración.

El seguimiento de las temperaturas oceánicas y de los próximos pronósticos estacionales será fundamental para evaluar su evolución. Por ahora, las proyecciones señalaron que Super El Niño mantendría una influencia importante durante el verano 2027 y comenzaría a perder intensidad gradualmente hacia el otoño, antes de una posible transición a condiciones neutrales durante el invierno.