El grupo Emaús de la parroquia Santo Domingo Savio realizará este domingo 22 de noviembre una peña con música, danza y una convocatoria solidaria. La actividad será en el campito de San Nicolás, en Paraná, con entrada gratuita y la colaboración de un alimento no perecedero.

Las puertas del predio, ubicado por División de los Andes, abrirán a las 19.30. El inicio de los espectáculos está previsto para las 20, según explicaron los organizadores a Elonce.

Jonathan, Mara y Conti compartieron los preparativos de la tercera edición, que vuelve a realizarse después de varios años. La propuesta busca reunir a la comunidad y recaudar fondos para el retiro del próximo año.

Una invitación abierta a toda la comunidad

“Puede venir cualquier persona”, destacó Mara al explicar que la convocatoria no está limitada a integrantes del grupo. También invitó a acercarse con ganas de participar y acompañar la actividad.

Conti extendió especialmente la invitación a quienes formaron parte de Emaús en otros momentos. “Si hiciste hace mucho tiempo también Emaus, venite que nos encontramos”, expresó.

Los organizadores pidieron llevar un sillón o una lona, ya que no habrá sillas disponibles para el público. La intención es que los asistentes puedan acomodarse en el predio y compartir la jornada.

Los alimentos serán destinados al grupo del Padre Pío

La colaboración solicitada para ingresar consiste en un alimento no perecedero. Lo reunido será entregado al grupo del Padre Pío, que se encargará de canalizar las donaciones.

Durante la peña habrá servicio de cantina, con distintas opciones para quienes se acerquen. Esa propuesta acompañará el objetivo de reunir recursos para las actividades del próximo año.

“Esta peña está para poder lograr tener todos los fondos para el retiro el año que viene”, explicó Conti. Desde Santo Domingo Savio agradecieron además a la escuela por ceder el espacio para el encuentro.

Música, danza y sorteos durante la noche

La programación incluirá cantantes, grupos musicales, ballets y momentos de baile. También se realizarán sorteos, como parte de las actividades anunciadas para el domingo.

Uno de los protagonistas será Los Peñeros de Emaus, una formación surgida del Ministerio de Música del grupo. Entre sus integrantes estará Enzo Barzola, según adelantaron durante la entrevista.

Mara destacó que los artistas y los grupos de danza colaborarán de manera gratuita. “Ellos se estuvieron preparando un montón este tiempo”, contó sobre los músicos de Emaús, que tendrán la oportunidad de presentarse ante la comunidad de Santo Domingo Savio y el público que acompañe la peña.