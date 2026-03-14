“Chori bingo” en la parroquia del Carmen a beneficio del grupo Emaús

REDACCIÓN ELONCE
Con una importante participación de vecinos, se realizó un chori bingo en la parroquia del Carmen organizado por el grupo Emaús con el objetivo de recaudar fondos para los retiros espirituales que realizan cada año.
La parroquia del Carmen fue escenario de un chori bingo solidario organizado por el grupo Emaús, una actividad comunitaria que convocó a numerosos vecinos con el objetivo de recaudar fondos para los retiros espirituales que la agrupación realiza anualmente. La propuesta combinó juegos, premios y una cantina con comidas típicas, en un clima de encuentro y colaboración.
Durante la jornada, integrantes del grupo y voluntarios trabajaron en la organización de la actividad, desde la venta de entradas hasta la preparación de alimentos y la coordinación de los sorteos. El evento se extendió durante la noche y permitió reunir recursos que serán destinados a sostener las actividades del movimiento.
Macarena Samero, coordinadora del grupo Emaús del Carmen, explicó el objetivo de la iniciativa y el trabajo que implica llevarla adelante. “Estamos trabajando alrededor de más o menos hasta las 11 y pico. Es un bingo que hacemos en beneficio del grupo para recaudar fondos, para poder hacer los retiros que que realizamos eh todos los años".
Participación comunitaria y premios donados
El chori bingo tuvo un costo accesible para facilitar la participación de la comunidad. Según detallaron los organizadores, la entrada tenía un valor de mil pesos y se vendía durante las primeras horas del evento, lo que permitió que muchas familias se acercaran a colaborar.
Además del bingo en sí, el encuentro incluyó diferentes propuestas para quienes asistieron. “Tenemos premio, tenemos servicio de cantina con bebida, estamos largando los choripanes, los panchos ahora, así que estamos los esperamos a todos los que quieran venir”, comentó Samero al describir el ambiente festivo que se vivía en la parroquia.
Uno de los aspectos destacados del evento fue el compromiso de los integrantes del grupo, quienes se encargaron de reunir los premios que luego se sortearon durante las jugadas. “Todo lo que es premio tratamos de juntarlos nosotros, todos los chicos del grupo. En este momento, somos más de 100 personas en el grupo, así que todos teníamos el trabajito de traer algún regalito, alguna donación y todo eso se usa para para sortear en en la jugada”, explicó la coordinadora.
Un evento que podría repetirse en junio
Desde la organización destacaron que este chori bingo fue el primero del año y que su realización depende de las necesidades del grupo en relación con los retiros que se planifican. La actividad, además de cumplir un fin solidario, se convierte en un espacio de encuentro entre quienes integran la comunidad parroquial.
Wendy, integrante de la comisión organizadora, explicó cómo se define la frecuencia de estas iniciativas. “Nosotros lo realizamos según la cantidad de retiros que hacemos. Hasta ahora, este es el primer retiro que vamos a realizar, así que es el primer bingo del año que vamos a hacer”.