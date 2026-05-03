Estados Unidos lanzó el “Proyecto Libertad” para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio del denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa destinada a garantizar el tránsito seguro de buques en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto con Irán.

Según informó el mandatario, el operativo comenzará este lunes 4 de mayo y buscará escoltar embarcaciones de países “neutrales e inocentes” afectadas por la guerra en la región. “Guiamos sus barcos de manera segura para que puedan continuar con sus actividades comerciales”, expresó en redes sociales.

Sobre el anuncio

El anuncio se produce a más de dos meses del inicio de las hostilidades, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, lo que derivó en fuertes tensiones y en el control del estrecho por parte de Teherán.

En paralelo, Trump aseguró que su administración mantiene conversaciones con Irán que podrían derivar en un resultado “positivo”, aunque aclaró que no se trata de negociaciones nucleares.

El estrecho de Ormuz

Incidentes en el estrecho

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio global de petróleo, gas y fertilizantes, por lo que las restricciones impuestas por Irán impactaron de lleno en los mercados internacionales, elevando los precios del crudo a niveles históricos.

En las últimas semanas, además, se registraron múltiples incidentes en la zona. Entre ellos, el ataque a un buque de carga por parte de embarcaciones menores, en lo que ya suma al menos dos decenas de episodios similares desde el inicio del conflicto.

Las embarcaciones en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, desde el gobierno iraní indicaron que presentaron un plan de 14 puntos para poner fin a la guerra, el cual ya recibió una respuesta de Washington a través de mediadores. Sin embargo, persisten las dudas sobre un posible acuerdo en el corto plazo.