Irán insta a EE. UU. a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz, en un contexto marcado por la desconfianza mutua y la falta de avances concretos en las negociaciones.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, sostuvo que ahora la decisión recae en Estados Unidos, que deberá definir si continúa por la vía del diálogo o si mantiene una estrategia de confrontación. Sus declaraciones se dieron durante un encuentro en Teherán con diplomáticos extranjeros, donde se detallaron los alcances de la propuesta.

Irán estará atento a la definición de Estados Unidos. Foto: Archivo Elonce.

Según trascendió, la iniciativa fue canalizada a través de Pakistán, país que actúa como mediador en las conversaciones entre ambas naciones. Desde Teherán remarcaron que, si bien apuestan por una salida negociada, también se encuentran preparados para responder ante cualquier eventual escalada militar.

Una propuesta en medio del estancamiento

El planteo iraní surge en un momento de fuerte estancamiento en las negociaciones, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara como “insatisfactoria” la propuesta presentada por Teherán. Esta postura volvió a enfriar las expectativas de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, la propuesta incluiría el fin definitivo del conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio energético mundial. A cambio, Irán solicitaría el levantamiento de las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre sus puertos y embarcaciones.

Donald Trump ya habría tomado una decisión. Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles —el programa nuclear iraní— quedaría relegado a una etapa posterior de negociación, lo que genera resistencia en Washington y explica parte de las tensiones actuales entre ambas partes.

Desconfianza y advertencias cruzadas

En sus declaraciones, Gharibabadi también expresó la persistente desconfianza de Irán hacia Estados Unidos, cuestionando la voluntad real de avanzar hacia un acuerdo duradero. A pesar de ello, insistió en que su país mantiene abierta la puerta a una solución diplomática, consignó NA.

Al mismo tiempo, el funcionario dejó en claro que Irán está preparado para actuar en caso de nuevas agresiones, ya sea por parte de Estados Unidos o de sus aliados en la región. Este doble mensaje refleja la fragilidad del escenario actual, donde la tregua vigente convive con una alta tensión latente.

Las negociaciones, que incluyeron reuniones de alto nivel en Islamabad a mediados de abril, no lograron hasta ahora avances significativos. El conflicto, iniciado a fines de febrero, permanece en una fase de pausa gracias a una tregua extendida para facilitar el diálogo.