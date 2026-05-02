Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba y es líder momentáneo del Torneo Apertura

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y quedó como líder momentáneo de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba en condición de visitante, en un partido pendiente correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y alcanzó de manera momentánea la cima de la tabla con 30 puntos. El equipo xeneize logró una victoria clave en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, que le permite ilusionarse en la recta final del certamen.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda golpeó en el cierre del primer tiempo, mostrando eficacia en los momentos determinantes del encuentro. Alan Velasco fue el encargado de abrir el marcador a los 43 minutos, tras una jugada que desarticuló la defensa rival y permitió al visitante adelantarse en el resultado.
Apenas dos minutos más tarde, Boca volvió a golpear con contundencia. Milton Giménez amplió la ventaja a los 45 minutos, consolidando un cierre de etapa inicial que resultó determinante para el desarrollo del partido y que dejó a Central Córdoba en una situación compleja de cara al complemento.
Reacción local y un segundo tiempo más equilibrado
En la segunda mitad, el equipo santiagueño intentó reaccionar y logró descontar a los 11 minutos a través del delantero uruguayo Michael Santos. El gol le dio algo de esperanza al conjunto dirigido por Lucas Pusineri, que buscó empatar el encuentro con mayor intensidad.
A partir de ese momento, el partido se volvió más disputado, con un Boca que intentó administrar la ventaja y un Central Córdoba que presionó en busca de la igualdad. Sin embargo, la visita logró sostener el resultado gracias a una defensa firme y una correcta gestión de los tiempos del juego.
El triunfo le permite a Boca alcanzar los 30 puntos y posicionarse, al menos de manera provisoria, como líder de la Zona A. No obstante, deberá esperar los resultados de otros equipos como Estudiantes de La Plata y Vélez, que aún tienen compromisos pendientes y podrían superarlo en la tabla, señaló NA.
Lo que viene para ambos equipos
Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba en un momento clave de la temporada y ahora se prepara para un desafío internacional. El próximo martes, el conjunto xeneize viajará a Ecuador para enfrentar a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un encuentro que será determinante para sus aspiraciones en el certamen continental.
Por su parte, Central Córdoba cierra un primer semestre irregular, finalizando su participación en el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos.