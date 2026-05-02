“Me separé, no me lo esperaba”: Pampita confirmó el final de su relación

La modelo Pampita confirmó el final de su relación con el polista Martín Pepa, luego de que trascendiera un mensaje en el que hizo referencia directa a la ruptura.

La separación de Pampita se conoció este sábado, a partir de un texto que se le atribuye a la propia protagonista. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el vínculo llevaba poco más de dos años.

“Me separé, no me lo esperaba”, expresó la modelo en el mensaje difundido, donde además dio detalles sobre cómo atraviesa este momento personal.

Un vínculo de más de dos años

La relación entre Pampita y Martín Pepa había comenzado a tomar forma a fines de 2023, cuando surgieron los primeros rumores. Con el correr de los meses, ambos comenzaron a mostrarse públicamente con mayor naturalidad.

Durante el verano de 2024, la pareja consolidó su exposición y compartió distintos momentos juntos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la relación llegó a su fin.

En el mismo mensaje, la modelo señaló que viajó a Miami para atravesar la situación acompañada por amigos. “Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, habría expresado.

Las diferencias que marcaron la ruptura

De acuerdo a lo que se difundió, el final del vínculo habría estado vinculado a diferencias en el manejo económico y el estilo de vida.

En ese sentido, la modelo explicó: “Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro”. A partir de ese planteo, dejó en claro su postura sobre las decisiones personales.

“En diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa”, agregó en el mismo texto.