Pampita le habría puesto fin a su relación con Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa atraviesan rumores de separación tras una revelación de Yanina Latorre, que asegura haber confirmado la información con el entorno de la modelo.
La supuesta separación de Pampita y Martín Pepa sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas. La información fue revelada por Yanina Latorre, quien aseguró haber chequeado la noticia con fuentes cercanas a la modelo.
La primicia se dio a conocer en el programa Sálvese quien pueda, donde la conductora explicó cómo llegó a la información. Según relató, todo comenzó a partir de un encuentro casual con una amiga del entorno de Pampita que, sin querer, habría confirmado la ruptura.
“Desde que se separó…”, fue la frase que encendió las alarmas, según contó Latorre, quien decidió no repreguntar en ese momento para no incomodar, pero que luego inició un proceso de verificación para confirmar la noticia.
Intentos de confirmación y silencio de los protagonistas
Tras esa primera pista, Yanina Latorre intentó comunicarse directamente con Pampita y Martín Pepa, pero no obtuvo respuestas. Según detalló, envió varios mensajes a lo largo de la tarde y la mañana siguiente, sin éxito.
La falta de respuesta, lejos de desmentir el rumor, alimentó aún más las sospechas. En paralelo, la periodista decidió hacer pública la situación a través de sus redes sociales, donde adelantó que estaba investigando una posible separación.
Poco después, otras voces del espectáculo comenzaron a mencionar la misma versión, lo que reforzó la hipótesis de la ruptura. Incluso, colegas como Paula Varela replicaron el rumor, aunque sin confirmación oficial.
Señales en redes y versiones del entorno
Uno de los elementos que llamó la atención fue el comportamiento en redes sociales. Según Latorre, Martín Pepa habría cerrado sus cuentas, mientras que la interacción pública con Pampita también se habría reducido notablemente.
El último “like” visible del empresario en las publicaciones de la modelo data de principios de abril, un detalle que, para los analistas del espectáculo, suele ser indicio de distanciamiento.
Además, desde el entorno cercano de Pampita habrían deslizado que la relación “venía complicada desde hace tiempo”, lo que explicaría que la separación no haya sido abrupta, sino el desenlace de una crisis prolongada.
Declaraciones recientes que alimentan las dudas
En medio de este contexto, una reciente declaración de Pampita volvió a cobrar relevancia. Durante una entrevista en la alfombra roja de los premios de moda, la modelo respondió de manera ambigua cuando le preguntaron por su situación sentimental, informó Yanina Latorre.
“Siempre estoy enamorada, soy una mujer enamorada de la vida”, expresó con una sonrisa, sin confirmar ni desmentir su vínculo con Martín Pepa. En ese momento, la frase pareció una respuesta general, pero ahora adquiere un nuevo significado.
Hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a aclarar la situación, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación. Sin embargo, la coincidencia de versiones y el silencio del entorno más cercano refuerzan la versión de la ruptura.