Manuel Adorni habló de reformas, criticó a la oposición ante Diputados y dijo que no va a renunciar

El informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados marcó un fuerte respaldo al rumbo del Gobierno nacional, con énfasis en el ajuste fiscal, la baja de la inflación y un conjunto de reformas estructurales que, según sostuvo, buscan “transformar las bases de la Argentina”.

En su exposición ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete cumplió con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional y repasó los principales ejes de la gestión, con un discurso que combinó datos económicos, anuncios y críticas hacia la oposición.

“Me presento ante esta Honorable Cámara a informar sobre la marcha general del Gobierno Nacional”, inició Adorni, quien remarcó que el objetivo de la administración es “encauzar el rumbo de un país descarriado”.

Diagnóstico y herencia recibida

Durante el comienzo de su informe, el funcionario describió el escenario heredado en 2023 como crítico, con altos niveles de inflación, déficit fiscal y deterioro institucional. “La irresponsabilidad fiscal condenaba a la república a su fundición total”, afirmó.

Entre los principales indicadores mencionados, destacó una inflación anual del 211,4%, reservas negativas por 12.000 millones de dólares y un déficit consolidado equivalente a 15 puntos del PBI. También señaló un Estado “sobredimensionado” y altos niveles de pobreza infantil.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno asumió con el mandato de revertir esa situación. “Contra este destino nefasto luchamos día a día, y lo estamos dejando en el pasado”, expresó, al tiempo que planteó que la gestión no está enfocada en el corto plazo, sino en “los próximos diez, veinte o treinta años”.

Ajuste fiscal y resultados económicos

Uno de los ejes centrales del informe fue la política económica. Adorni aseguró que el país logró superávit fiscal por primera vez en más de un siglo y lo calificó como “el resultado de haber emprendido el ajuste más grande de todos los tiempos”.

Según detalló, en 2024 el superávit primario fue del 1,8% del PBI y en 2025 alcanzó el 1,5%. Además, destacó la reducción del gasto público y la eliminación de estructuras estatales, con miles de puestos recortados.

“El nivel de gasto público es el más bajo de los últimos diez años”, sostuvo el jefe de Gabinete, quien vinculó estas medidas con una mejora en la estabilidad macroeconómica.

En relación a la inflación, remarcó la caída desde el 211,4% anual en 2023 al 31,5% en 2025. “Pasamos de 211,4% de inflación anual al 31,5%”, subrayó, aunque reconoció que el último dato mensual “fue malo” y que aún persisten desafíos.

Críticas a la oposición y contexto político

Adorni también dedicó parte de su discurso a cuestionar a sectores opositores, a quienes acusó de haber impulsado una “operación golpista” durante el proceso electoral.

“Fue un plan deliberado, sistemático y golpista”, afirmó, al señalar que estas acciones impactaron en variables económicas como el riesgo país y las tasas de interés.

En esa línea, sostuvo que pese a ese contexto, el Gobierno logró estabilizar la economía y avanzar en sus objetivos. “Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta”, indicó.

Asimismo, defendió la aprobación del presupuesto con regla fiscal y destacó el respaldo legislativo como un cambio en la cultura política.

Reformas estructurales y Estado

El informe también incluyó un repaso por las reformas implementadas en la estructura del Estado. Adorni detalló la eliminación de ministerios, organismos y programas, así como la reducción de empleados públicos.

“Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos”, sostuvo, al defender la política de ajuste como una herramienta para liberar recursos hacia el sector privado.

Además, mencionó la eliminación de fondos fiduciarios, la reestructuración de organismos y la implementación de evaluaciones de desempeño en la administración pública.

En materia legislativa, destacó la aprobación de leyes orientadas a modernizar el mercado laboral y fomentar la inversión, como el régimen de incentivo a grandes proyectos.

Seguridad, justicia y defensa

En otro tramo del informe, el jefe de Gabinete abordó las políticas de seguridad y justicia. Señaló una reducción en la tasa de homicidios y destacó la implementación de distintos planes de control territorial. “La tasa de homicidios se ubicó en 3,7 cada 100.000 habitantes”, indicó, al tiempo que remarcó una baja del 17% respecto a 2023.

También mencionó la actualización del régimen penal juvenil, la incorporación de tecnología en cárceles y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

En defensa, resaltó la adquisición de equipamiento militar y la recuperación de capacidades operativas, incluyendo la incorporación de aviones F-16 y otros sistemas estratégicos.

Política social, educación y salud

Adorni afirmó que el Gobierno impulsó cambios en la política social, con un enfoque orientado a la capacitación laboral. En ese sentido, indicó que miles de beneficiarios de planes sociales fueron incorporados a programas de formación.

“Se reemplaza el esquema asistencial por uno orientado a la capacitación”, explicó, al referirse a la transformación del sistema de ayuda estatal.

En educación, destacó la implementación de planes de alfabetización y la distribución de libros escolares, mientras que en salud mencionó inversiones en hospitales y la incorporación de tecnología.

Uno de los puntos señalados fue el plan de obras en el Hospital Garrahan, al que calificó como “el más grande de su historia”.

Apertura internacional y comercio

En materia de relaciones exteriores, el jefe de Gabinete resaltó acuerdos comerciales y la apertura de nuevos mercados. Entre ellos, destacó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el avance del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.

Sesión informativa de Manuel Adorni en el Congreso

“Argentina fue el primer país de América del Sur en concretar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”, sostuvo. También subrayó el crecimiento de las inversiones extranjeras y la participación del país en foros internacionales, así como el inicio del proceso para ingresar al programa de exención de visas.

Cierre y proyección

En el cierre de su exposición, Adorni insistió en que el camino elegido por el Gobierno busca consolidar un cambio estructural en el país. “Este Gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer”, afirmó, al reconocer que algunos resultados aún no impactan plenamente en la vida cotidiana.

Sin embargo, aseguró que la gestión continuará con las reformas y sostuvo que el rumbo es “innegociable”, en línea con la visión planteada por el Poder Ejecutivo.

El Jefe de Gabinete brinda un informe de gestión sobre la marcha del gobierno by elonceweb