Estafas virtuales: brindaron herramientas de prevención para adultos mayores en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En una jornada sobre estafas virtuales, especialistas y autoridades brindaron herramientas para prevenir engaños que afectan especialmente a personas mayores.
En la ciudad de Paraná se desarrolló una charla sobre estafas virtuales destinada a adultos mayores, con el objetivo de brindar información y herramientas para evitar delitos económicos cada vez más frecuentes. La iniciativa surgió a partir de un taller de estimulación cognitiva que detectó la preocupación creciente por este tipo de situaciones dentro del propio grupo.
Fernando Veiga, defensor del pueblo adjunto y coordinador del espacio, explicó el origen de la propuesta: “Hoy estoy como coordinador de un taller de estimulación cognitiva recreativa que se desarrolla acá los miércoles a partir de las 16”. Y agregó: “Surge la necesidad y la inquietud de conocer sobre estos delitos que cada vez son más frecuentes”.
El funcionario remarcó que el problema ya impactó directamente en los participantes: “Dentro del grupo hay miembros que sufrieron lamentablemente estafas de distinto tipo, desde llamados donde los engañan diciendo que un familiar está enfermo o tuvo un accidente, o haciéndose pasar por un familiar”.
Modalidades en aumento y prevención
Durante la jornada sobre estafas virtuales, Eliana Galarza, la representante de la Policía de Entre Ríos, destacó la importancia de este tipo de espacios: “Esto es muy importante para brindar medidas preventivas y seguir haciendo seguridad en este contexto de estafas tanto en el mundo digital como físico”.
Además, explicó el objetivo central de la actividad: “La idea es llevar información y hacer saber cuáles son las últimas modalidades que están persistiendo en la sociedad y que tienen en vilo a los usuarios”.
Por su parte, Marcelo Hoffman, del área de Delitos Económicos, señaló: “La idea es hacer lo más práctico posible y montar un escenario entendible con imágenes y materiales para que se comprenda mejor lo que vamos a explicar”.
“Para prevenir hay que saber”
Uno de los conceptos más repetidos en la charla sobre estafas virtuales fue la importancia de la información. “Hay que tomar conocimiento de todas las actividades fraudulentas”, indicó Hoffman.
En ese sentido, los especialistas coincidieron en la necesidad de reforzar hábitos básicos de cuidado: “Siempre estamos diciendo ‘no demos datos por teléfono’, y sin embargo en la desesperación terminamos cayendo en estas situaciones”, advirtieron.
También se hizo hincapié en la dimensión intergeneracional del problema: “Cuando éramos chicos nos decían ‘no le des datos a nadie’, y hoy tenemos que volver a decirles a las personas mayores que tengan cuidado y verifiquen quién los está llamando”.
Trabajo conjunto y compromiso comunitario
La jornada sobre estafas virtuales fue posible gracias al trabajo articulado entre distintas instituciones y la comunidad. Veiga destacó especialmente la participación de organizaciones locales: “Estoy muy agradecido a la comisario, a Marcelo, a la Asociación El Recreo, que puso todas sus instalaciones a disposición”.