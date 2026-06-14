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Policiales

Detuvieron a una mujer tras robar dinero en un bar y esconderlo en la pata de una mesa

Un hombre denunció la faltante de dinero en un local de Jubileo. La delincuente ocultó los billetes en la estructura del mueble y quedó supeditada a la causa por hurto en flagrancia.

14 de Junio de 2026
Una mujer le sustrajo dinero a un hombre en un bar
Una mujer le sustrajo dinero a un hombre en un bar Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Un hombre denunció la faltante de dinero en un local de Jubileo. La delincuente ocultó los billetes en la estructura del mueble y quedó supeditada a la causa por hurto en flagrancia.

Personal policial intervino este domingo por la tarde en un bar de Jubileo, en el departamento Villaguay, tras la denuncia de un hombre de 67 años que aseguró haber sido víctima de un hurto de dinero.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando efectivos de la Comisaría Jubileo fueron alertados sobre la sustracción de una suma importante de dinero por parte de una mujer de 28 años, quien se encontraba acompañada por un hombre.

 

Ante la denuncia, los uniformados procedieron a la identificación de las personas señaladas y a la inspección de sus pertenencias, aunque en un primer momento no lograron encontrar el dinero sustraído.

 

Sin embargo, al continuar con la búsqueda en el lugar, el efectivo policial halló el dinero oculto dentro de una de las patas de una mesa, donde había estado sentada la mujer sospechada.

 

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el traslado de la mujer para su correcta identificación, quedando supeditada a la causa por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

Un hombre detenido en Villaguay tras ingresar en una propiedad privada

 

Alrededor de las 20:40 de este domingo, personal de Comisaría Segunda de Villaguay intervino en una vivienda ubicada en zona del Barrio San Judas, tras el llamado de un hombre de 43 años quien manifestó haber encontrado a un desconocido dentro de su propiedad.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

 

Se trataba de un hombre de 30 años quien al ser sorprendido por el propietario del lugar, intentó darse a la fuga. La policía logró aprehender al hombre, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental por el supuesto delito de Violación de Domicilio.

Temas:

Villaguay jubileo robo de dinero
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