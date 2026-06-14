Secuestraron armas y carne de ciervo en Enrique Carbó: dos hombres investigados por caza ilegal

En un operativo de control vehicular realizado durante la madrugada de este domingo, personal policial de la Comisaría de Enrique Carbó secuestró armas de fuego y elementos vinculados a la caza ilegal, además de detectar el transporte de un ciervo faenado.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N.º 16, a la altura del kilómetro 6,5, donde los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil que funcionaba como remis, proveniente de Gualeguay. En el vehículo viajaban dos hombres de 49 y 37 años, ambos oriundos de esa ciudad.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Durante la inspección, los uniformados encontraron dos rifles calibre .22, cartuchería, cuchillos, linternas y otros elementos utilizados para la actividad de caza. Asimismo, constataron la presencia de un ejemplar de ciervo ya faenado.

Al solicitar la documentación correspondiente, se verificó que una de las armas carecía de los permisos exigidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el fiscal auxiliar de turno dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego, así como también por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de las armas, la cartuchería y demás elementos relacionados, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa.