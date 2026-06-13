Tenía 2,25 gramos de alcohol en sangre, atropelló a un menor y se fugó: lograron detenerlo

El niño tiene fractura de cráneo y de fémur

Un grave siniestro vial ocurrió en la ciudad de Chajarí, donde un menor de edad resultó con heridas de extrema gravedad tras ser atropellado por una camioneta. El conductor, que en un primer momento se dio a la fuga, luego regresó al lugar y fue detenido tras arrojar positivo en el test de alcoholemia, con 2.25 g/l de alcohol en sangre.

El hecho se registró en Avenida 1° de Mayo al 2691, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta Mitsubishi 4x4, cabina doble, conducida por un hombre mayor de edad, y el peatón menor.

Según informaron fuentes policiales, tras el impacto el conductor abandonó la escena, aunque posteriormente regresó. En ese momento, personal interviniente le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

El menor fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia al hospital local. Allí, el médico de turno diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con fractura de cráneo y fractura de fémur, quedando pendiente la realización de estudios de mayor complejidad.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, quien dispuso la detención del conductor. El hombre fue alojado en la Comisaría N°1 de Chajarí mientras avanza la investigación.

Las autoridades trabajan para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.