Tragedia en Chubut: una nena de 5 años murió tras ser atacada por un perro en una playa

Una profunda conmoción sacude a la provincia de Chubut tras la muerte de una nena de 5 años que fue atacada por un perro mientras paseaba con su familia en Playa Magagna, en la ciudad de Rawson.

El hecho ocurrió este sábado entre las 14 y las 14:30, en inmediaciones de la segunda bajada al sector conocido como Playa Cangrejales, una zona muy concurrida durante los fines de semana. La familia de la menor, oriunda de Trelew, se encontraba pasando unos días de descanso en una cabaña cercana cuando ocurrió el ataque.

Según informaron fuentes oficiales, la niña fue agredida por el animal en circunstancias que aún son materia de investigación. Las heridas que sufrió fueron de extrema gravedad y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, falleció pocos minutos después.

La investigación quedó a cargo de la fiscal general jefe Laura Castagno, quien se trasladó al lugar junto a peritos e investigadores. Las autoridades activaron el protocolo correspondiente, preservaron la escena del ataque y comenzaron a recolectar pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido.

En cuanto al perro involucrado, se informó que quedó bajo resguardo de la fiscalía. De acuerdo a las primeras averiguaciones, se trataría de un animal mestizo de tamaño mediano que deambulaba por la zona desde hace varios meses.

Un antecedente reciente en Córdoba

El caso reavivó la preocupación por situaciones similares ocurridas en el país. Hace apenas un mes, una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en la ciudad de Cosquín.

En ese episodio, el animal le provocó heridas graves, principalmente en el cuello. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de una herida contusa penetrante que afectó la carótida izquierda.

La causa en ese caso quedó bajo la órbita de la fiscal Silvana Pen, quien encabezó la investigación junto a fuerzas policiales y equipos forenses.

Mientras avanzan las pericias en Chubut, el trágico episodio vuelve a poner en foco la necesidad de controles y prevención en relación a animales sueltos en espacios públicos.