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Policiales Procedimiento policial

Violento episodio en Colón: atacó a un policía con una mordida y fue detenido

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en una esquina de la ciudad. Según se informó, un hombre de 47 años se mostró agresivo con inspectores y uniformados, y durante la reducción lesionó levemente a un efectivo.

20 de Abril de 2026
Departamental de Colón.
Departamental de Colón.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en una esquina de la ciudad. Según se informó, un hombre de 47 años se mostró agresivo con inspectores y uniformados, y durante la reducción lesionó levemente a un efectivo.

Un hombre de 47 años fue detenido en Colón luego de protagonizar un violento episodio durante un procedimiento realizado en la vía pública. Según se informó oficialmente, el sujeto se resistió a la intervención y llegó a morder a un efectivo policial.

 

El hecho ocurrió en la noche del domingo en la intersección de calles 12 de Abril y Balcarce. En el lugar intervino personal de la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental Colón, tras un requerimiento efectuado por Inspección Municipal.

 

Cuando los agentes arribaron al sector, encontraron a un hombre en estado alterado y con una actitud agresiva.

 

 

Resistencia durante el operativo

 

De acuerdo con la información difundida, el involucrado se opuso al procedimiento y comenzó a increpar tanto al personal municipal como a los uniformados presentes.

 

Frente a esa situación, los efectivos debieron reducirlo utilizando la fuerza mínima indispensable para resguardar la integridad de los intervinientes y restablecer el orden.

 

Durante esa maniobra, el hombre logró morder a uno de los policías, provocándole lesiones de carácter leve.

 

 

Intervención judicial

 

Tras lo sucedido, se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, que fue informada sobre los pormenores del caso.

 

Desde la Fiscalía se dispuso el alojamiento del aprehendido por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

 

El detenido quedó alojado en dependencia policial de Colón, a disposición de la Justicia.

 

 

Otra detención en la ciudad

 

Por otra parte, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental Colón esclareció una serie de robos denunciados en la zona de Ruta 135, a la altura del kilómetro 10.

 

Tras tareas investigativas, análisis de cámaras y pericias, se identificó a un hombre de 34 años, quien fue localizado con parte de los elementos buscados.

Temas:

Colón operativo Detenido
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