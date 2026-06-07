Una familia protagonizó un impactante choque en Santa Fe: el auto terminó incrustado contra un poste

Un impactante accidente de tránsito se registró este domingo en Santa Fe, cuando un automóvil perdió el control mientras circulaba por la Circunvalación Oeste y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes del vehículo no sufrieron heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió al mediodía en el tramo comprendido entre Monseñor Rodríguez y Teniente Loza, a la altura del Mercado de Abasto. Según los primeros reportes, el conductor perdió el control del automóvil, que se subió al guardarraíl del cantero central antes de impactar contra un poste.

En el vehículo viajaba una familia integrada por una pareja y un menor de edad. Tras el accidente en Santa Fe, todos recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a distintos centros de salud para una evaluación preventiva.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información difundida desde el lugar del hecho, la calzada presentaba una importante acumulación de agua al momento del siniestro, una situación que complicaba las condiciones de circulación sobre la Circunvalación Oeste.

Las imágenes posteriores mostraron importantes daños materiales en el automóvil, que quedó destruido tras el fuerte impacto contra la estructura de alumbrado público.

Accidente Circunvalación de Santa Fe. Foto: Aires de Santa Fe.

Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, los adultos fueron derivados al Hospital Iturraspe, mientras que el menor fue trasladado al Hospital de Niños para controles médicos de rutina.

Operativo y restricciones en la zona

Tras el accidente en Santa Fe, se desplegó un importante operativo de emergencia en el sector. Trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Zapadores, personal del servicio de emergencias Cobem y agentes de la Guardia Provincial.

Los equipos realizaron tareas de asistencia a los ocupantes del vehículo y coordinaron restricciones parciales al tránsito en ambas manos de la Circunvalación Oeste para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Las autoridades solicitaron extremar las precauciones al transitar por ese sector de Santa Fe, especialmente debido a la presencia de agua acumulada sobre la calzada, una condición que podría incrementar los riesgos de nuevos incidentes viales.

Mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho, el accidente volvió a poner el foco sobre las dificultades que generan las condiciones climáticas adversas en algunos de los principales corredores viales de la región.