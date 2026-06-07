Patrullero chocó un auto, lo arrastró hasta la vereda y un hombre resultó herido

El accidente de tránsito ocurrió en una transitada esquina durante la mañana de ayer, sábado. El conductor del vehículo particular fue hospitalizado y las aseguradoras analizan la mecánica del choque.
El accidente de tránsito en el que un patrullero chocó un auto en Gualeguaychú generó alarma entre vecinos durante la mañana de este sábado, cuando un móvil policial impactó contra un vehículo particular y lo arrastró hasta la vereda de una vivienda.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:50 en la intersección de las calles Neyra y Clavarino. Según trascendió, una camioneta de la Policía que circulaba a alta velocidad colisionó con un Renault Clio blanco perteneciente a una empresa distribuidora de bebidas de la ciudad.
Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil fue desplazado hasta quedar detenido sobre la vereda, a escasos centímetros de una vivienda, una imagen que reflejó la violencia del choque.
Un conductor herido y daños de consideración
El principal impacto se produjo sobre la puerta del acompañante del Renault Clio, aunque el vehículo también sufrió importantes daños en su parte frontal.
Por su parte, la camioneta policial presentó severos deterioros en el sector delantero. El conductor del automóvil particular resultó herido y debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Vecinos de la zona señalaron que el móvil policial circulaba sin sirenas encendidas al momento del choque, aunque indicaron que estaría concurriendo a un llamado de emergencia, indicó R2820.
Investigan la mecánica del accidente
Tras el siniestro, comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión y establecer eventuales responsabilidades.
Las compañías aseguradoras trabajan sobre la reconstrucción de la mecánica del hecho, analizando aspectos vinculados a las prioridades de paso y las condiciones de circulación de ambos vehículos.
El accidente provocó preocupación en el sector debido a la cercanía con viviendas y al riesgo que implicó que el automóvil terminara sobre la vereda.