 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Dos accidentes de tránsito en Paraná dejaron cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor

Los siniestros ocurrieron en distintos sectores de la ciudad. Bomberos Voluntarios asistieron a los heridos hasta la llegada de las ambulancias y dos personas fueron trasladadas a hospitales.

24 de Julio de 2026
El accidente ocurrido sobre calle Miguel David
El accidente ocurrido sobre calle Miguel David

Los siniestros ocurrieron en distintos sectores de la ciudad. Bomberos Voluntarios asistieron a los heridos hasta la llegada de las ambulancias y dos personas fueron trasladadas a hospitales.

Dos accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos de Paraná dejaron como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, y motivaron la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de calles Sarobe y Guido Spano, donde una dotación de Bomberos constató una colisión entre un automóvil y una moto. Como consecuencia del impacto, una persona quedó tendida sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones.

 

Los bomberos brindaron las primeras tareas de asistencia y contención a la víctima hasta la llegada del servicio de emergencias, que luego se hizo cargo de su atención.

Tres heridos en Miguel David

El segundo siniestro se registró sobre calle Miguel David, donde otra unidad del Cuerpo Activo de Bomberos acudió tras un accidente de tránsito.

 

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, por lo que iniciaron de inmediato las tareas de primeros auxilios hasta la llegada del personal sanitario.

Posteriormente, los médicos dispusieron el traslado de la menor al Hospital Materno Infantil San Roque, mientras que otro de los heridos fue derivado al Hospital San Martín para una mejor atención. Un tercer lesionado, integrante de las Fuerzas Armadas, fue asistido y trasladado por una ambulancia del Hospital Militar.

 

En ambos procedimientos intervino personal de la Comisaría Decimotercera, que realizó tareas de prevención, ordenamiento del tránsito y resguardo de las zonas afectadas mientras se desarrollaban las labores de asistencia y traslado de los heridos.

Temas:

Paraná accidentes de tránsito Bomberos Voluntarios Hospital San Martín hospital San Roque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso