ANSES habilitó a ATE para descontar la cuota sindical de jubilados y pensionados afiliados

ANSES incorporó a ATE al sistema de descuentos no obligatorios. La cuota sindical solo podrá descontarse de jubilados y pensionados que lo autoricen.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) autorizó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a incorporarse al Sistema de Descuentos No Obligatorios que se Acuerden con Terceras Entidades, una operatoria que permitirá descontar la cuota sindical directamente de los haberes previsionales de los jubilados y pensionados afiliados que así lo autoricen.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 218/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y aprueba la firma del convenio entre ANSES y el sindicato, además de asignarle los códigos necesarios para operar dentro del sistema.
Desde ahora, ATE podrá percibir la denominada cuota social mediante descuentos efectuados sobre jubilaciones y pensiones, siempre que exista una autorización formal y expresa del beneficiario.
El descuento será voluntario
La resolución aclara que el mecanismo se enmarca en el sistema previsto por la Ley 24.241, que permite aplicar descuentos sobre prestaciones previsionales únicamente cuando el jubilado o pensionado manifiesta su conformidad.
En ese sentido, el organismo recordó que las jubilaciones y pensiones no pueden ser afectadas por terceros, salvo en los casos previstos por la legislación y con el consentimiento del titular del beneficio.
Por ese motivo, la incorporación de ATE no implica un descuento generalizado sobre los haberes, sino que habilita al sindicato a utilizar este mecanismo exclusivamente con sus afiliados que adhieran voluntariamente.
Qué establece la resolución
La ANSES informó que ATE presentó la documentación exigida por la normativa vigente para incorporarse al sistema y, tras el análisis técnico correspondiente, consideró cumplidos todos los requisitos para suscribir el convenio.
Además de aprobar la adhesión, el organismo otorgó al gremio los códigos de descuento 325-012 y 324-012, que serán utilizados para la percepción de la cuota social.
El sistema de descuentos no obligatorios también es utilizado por otras entidades habilitadas, como mutuales, cooperativas, obras sociales, asociaciones sindicales y entidades financieras, para cobrar conceptos previamente autorizados por los beneficiarios.
Controles para proteger los haberes
En los fundamentos de la resolución, ANSES recordó que el Decreto 246/2011 estableció mecanismos destinados a proteger los ingresos de jubilados y pensionados frente a descuentos indebidos, motivo por el cual la operatoria está sujeta a controles específicos.
De esta manera, el organismo incorporó a ATE al régimen de descuentos administrado por ANSES, aunque reiteró que la aplicación de la cuota sindical dependerá exclusivamente de la autorización expresa de cada jubilado o pensionado afiliado.