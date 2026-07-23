Edgardo Kueider seguirá con prisión domiciliaria por una causa de presunto lavado de activos

Edgardo Kueider recibió una nueva prisión preventiva domiciliaria en Paraguay, donde es investigado por presunto lavado de activos. La medida se suma a la condena en suspenso por tentativa de contrabando y al proceso de extradición solicitado por la Justicia argentina.
Edgardo Kueider continuará bajo prisión preventiva de cumplimiento domiciliario en Paraguay luego de que la Justicia de ese país resolviera imponer una nueva medida cautelar en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada este jueves por el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, tras la comparecencia del exsenador argentino, quien además enfrenta un pedido de extradición promovido por la Justicia de Argentina.
La nueva resolución judicial se suma al arresto domiciliario que el exlegislador ya cumplía desde hace varios meses mientras avanzaba la investigación y a la condena de dos años de prisión en suspenso que recibió el pasado 13 de julio por tentativa de contrabando, luego de intentar ingresar a Paraguay una importante suma de dinero sin declarar ante las autoridades aduaneras.
En paralelo, Kueider también es requerido por la Justicia argentina. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado impulsa un proceso de extradición para que el exsenador responda en el país por una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La investigación por presunto lavado de activos
La causa que tramita en Paraguay también involucra a Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria de Kueider. Según la hipótesis de la Fiscalía paraguaya, ambos habrían utilizado una estructura de empresas presuntamente creadas como sociedades de pantalla para canalizar fondos de origen ilícito y concretar inversiones inmobiliarias.
Entre las firmas bajo sospecha figuran Golsur S.A. y Exclusiva EAS. De acuerdo con la acusación, estas empresas habrían sido utilizadas para adquirir seis departamentos de alta gama y cocheras ubicados en el barrio Las Mercedes, uno de los sectores más exclusivos de Asunción.
Los investigadores sostienen que esas operaciones inmobiliarias no guardarían relación con los ingresos declarados por los imputados, por lo que buscan determinar el origen de los fondos empleados para concretar las compras y establecer si existió un esquema destinado a ocultar activos.
El origen de la causa y la condena por contrabando
La investigación se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos durante un control en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Paraguay con Brasil.
Durante el procedimiento, agentes aduaneros encontraron en el vehículo en el que se trasladaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes que no habían sido declarados ante las autoridades, circunstancia que dio origen a la causa por tentativa de contrabando.
Como consecuencia de ese expediente, semanas atrás un tribunal paraguayo condenó al exsenador a dos años de prisión en suspenso. En el mismo fallo, Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses de cumplimiento condicional.
Tras conocerse la sentencia, Kueider rechazó la resolución judicial y anunció que presentará una apelación. El exlegislador sostuvo que el dinero secuestrado tenía un origen lícito y negó haber cometido el delito por el que fue condenado. Mientras tanto, continuará cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay, ahora también en el marco de la investigación por presunto lavado de activos, al tiempo que permanece pendiente la definición sobre el pedido de extradición formulado por la Justicia argentina.