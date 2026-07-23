Propiedad privada: Corredora inmobiliaria afirmó que el proyecto “atenta contra nuestra soberanía” y “regala recursos”

El proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional abrió un intenso debate por los cambios que propone en distintas normativas vinculadas a la propiedad de la tierra, los desalojos y la participación de extranjeros en la compra de inmuebles rurales. En ese contexto, la licenciada en Administración y corredora inmobiliaria Paula Armándola analizó el alcance de la iniciativa y manifestó su preocupación por algunas de las modificaciones contempladas.

En diálogo con Elonce, explicó que el proyecto "es muy amplio" y que aborda diferentes ejes, más allá de lo que su título sugiere. "El título también confunde el destino de esta ley", sostuvo.

Según detalló, uno de los aspectos del texto hace referencia a los denominados desalojos exprés, aunque aclaró que esa parte modificaría el Código Procesal y tendría aplicación únicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"El derecho a la propiedad privada ya existe"

Armándola remarcó que el derecho a la propiedad privada ya está reconocido por la Constitución Nacional y consideró que el verdadero problema radica en los tiempos de respuesta de la Justicia.

"La inviolabilidad de la propiedad privada es un derecho que establece la Constitución Nacional en el artículo 17, un derecho que ya tenemos todos los argentinos", afirmó.

En esa línea agregó: "El derecho a la propiedad privada ya existe, ya lo tienen y no necesitan una ley para tenerlo. Necesitamos que la Justicia funcione, se aliviane o haga algún manejo estratégico para poder defenderlo aún mejor".

Asimismo, recordó que "la Constitución está por arriba de la ley".

Cuestionamientos a los cambios sobre tierras y recursos naturales

La corredora inmobiliaria señaló que el punto que más inquietud le genera es la modificación de la Ley de Tierras y la posibilidad de ampliar la compra de grandes extensiones por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.

"Lo que me preocupa realmente es que quieran mezclar estos derechos que ya tenemos con los otros dos ejes que propone la ley", expresó.

En ese sentido aseguró que, según su interpretación del proyecto, "quieren sacar estos límites que hay para la compra de tierras por parte de extranjeros".

Armándola sostuvo que esos cambios podrían afectar recursos estratégicos del país.

"Este proyecto de ley realmente apunta a la extranjerización de las tierras, de los recursos naturales y del agua", manifestó.

La Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los aspectos cuestionados por la entrevistada fue la posibilidad de modificar o derogar normas vigentes relacionadas con el uso del suelo.

Según explicó, "la ley de tierras y la ley de fuego quieren ser derogadas por este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada".

A su entender, esas herramientas legales fueron creadas para proteger la soberanía territorial y evitar que terrenos afectados por incendios sean destinados posteriormente a desarrollos inmobiliarios.

Durante la entrevista también hizo referencia a la importancia estratégica de Entre Ríos por sus recursos hídricos. "Estamos atentando directamente contra nuestra soberanía como pueblo y sobre nuestro territorio", afirmó.

El valor estratégico del agua

Armándola consideró que el acceso al agua constituye uno de los principales recursos que deberían preservarse.

"Somos la provincia que más agua superficial tiene en la República Argentina. Tenemos el Delta, tenemos gran parte del Acuífero Guaraní y todo el límite con Uruguay", describió.

En ese marco agregó: "Si se llevan la tierra, se llevan la producción de alimentos, se llevan el agua y se llevan la producción de cualquier cosa, porque cualquier cosa necesita agua. No hay beneficios de una inversión, porque la rentabilidad se la va a llevar otro".

Debate por la inviolabilidad de la propiedad privada

También sostuvo que el valor actual de la tierra argentina resulta atractivo para inversores internacionales y consideró que esa situación incrementa el interés por adquirir grandes extensiones.

El llamado a debatir el proyecto

Finalmente, la profesional sostuvo que la discusión legislativa debe analizarse más allá del título elegido para la iniciativa. "Debemos dar el debate y debemos ponerle los títulos que corresponden a las cosas", expresó.

Y concluyó: "Hoy no está en riesgo nuestro derecho a la propiedad privada. Hoy le están queriendo regalar nuestro derecho con ese mismo título a los extranjeros", afirmó al reiterar su postura sobre el proyecto que actualmente espera tratamiento en el Senado.

Antes de concluir, Armándola recordó que, según su interpretación, el Gobierno ya había intentado avanzar con modificaciones similares en otras oportunidades y mencionó la intervención de excombatientes de Malvinas.

"Milei ya lo intentó meter en el DNU, lo pararon los combatientes de Malvinas con una presentación judicial para que esto no pueda avanzar. Lo quisieron tratar después del partido de Inglaterra en el Senado y tampoco pudo avanzar. Me parecía que siempre están ahí los combatientes de Malvinas, a quienes les debemos un montón como pueblo y una lucha por la soberanía argentina, que hicieron sacrificando un montón de cosas de sus vidas".