Las nuevas reglas arbitrales que se vieron en el Mundial y llegan al fútbol argentino: qué cambia desde el inicio del torneo

REDACCIÓN ELONCE
Las nuevas reglas arbitrales en el fútbol argentino comenzarán a aplicarse desde este jueves con el inicio del Torneo Clausura. Los cambios, que ya se utilizaron en el Mundial 2026, buscan reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el juego y ampliar las intervenciones del VAR.
Nuevas reglas arbitrales en el fútbol argentino comenzarán a regir desde este jueves con el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en marcha un paquete de modificaciones reglamentarias que ya fueron aplicadas durante el Mundial 2026 y que tienen como principal objetivo disminuir las demoras deliberadas, reducir las interrupciones y brindar mayores herramientas para corregir errores arbitrales.
Las disposiciones fueron oficializadas mediante el Boletín Nº 6.914 de la AFA, publicado el 3 de julio, luego de que la International Football Association Board (IFAB) aprobara las reformas durante su 140ª Asamblea General Anual, celebrada el 31 de marzo, y sumara nuevas actualizaciones el 19 de mayo.
Las reglas comenzarán a utilizarse en la Liga Profesional desde la primera fecha del Clausura. Posteriormente, el 30 de julio, se extenderán a todas las categorías del ascenso, los torneos de Reserva, las divisiones juveniles e infantiles y las competencias del fútbol femenino.
Menos demoras y reanudaciones más rápidas
Uno de los cambios más relevantes apunta a combatir las pérdidas deliberadas de tiempo. A partir de ahora, cuando un equipo demore la ejecución de un saque lateral o un saque de arco, el árbitro iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos.
Si el futbolista no reanuda el juego dentro de ese plazo, la sanción será inmediata. En los saques laterales, la posesión pasará automáticamente al equipo rival desde el mismo lugar. En el caso de los saques de meta, la demora derivará en un tiro de esquina para el adversario.
La experiencia durante el Mundial 2026 mostró un cambio inmediato en la conducta de los futbolistas, quienes aceleraron considerablemente las reanudaciones para evitar las sanciones.
Cambios más ágiles y nuevas reglas para lesionados
Otra modificación importante involucra a las sustituciones. Una vez que el árbitro autorice el cambio o se exhiba el tablero electrónico, el jugador reemplazado dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el terreno de juego.
Si supera ese tiempo, deberá salir igualmente, pero el futbolista que lo reemplaza no podrá ingresar hasta la siguiente interrupción del partido, siempre que transcurra al menos un minuto desde la reanudación. La medida busca evitar que los cambios sean utilizados para consumir tiempo en los minutos finales.
También habrá modificaciones respecto de las lesiones. Los jugadores que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer un minuto fuera del terreno antes de reingresar, salvo las excepciones contempladas por el reglamento. El propósito es facilitar una evaluación médica adecuada y reducir interrupciones reiteradas.
Conductas antideportivas y nuevas causales de expulsión
Entre las novedades disciplinarias aparece una medida orientada a combatir las agresiones verbales y los actos discriminatorios. Será expulsado el jugador que utilice las manos, los brazos o la camiseta para cubrirse la boca mientras dirige insultos, expresiones ofensivas o comentarios humillantes hacia un rival.
La disposición forma parte de las políticas impulsadas por la FIFA contra el racismo, la discriminación y los agravios dentro del campo de juego. Durante el Mundial 2026 ya tuvo un antecedente concreto, cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó al paraguayo Miguel Almirón por esa conducta durante el encuentro frente a Turquía.
Además, también podrán recibir tarjeta roja los futbolistas o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el campo de juego como forma de protesta frente a una decisión arbitral o que inciten a otros compañeros a hacerlo.
El VAR amplía sus posibilidades de intervención
Otra de las modificaciones significativas será la ampliación de las situaciones revisables mediante el sistema de videoasistencia arbitral (VAR).
A partir del Clausura, el VAR podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla que derive en una expulsión cuando resulte claramente incorrecta; revisar tiros de esquina otorgados erróneamente, siempre que la corrección pueda efectuarse antes de la reanudación del juego; y modificar tarjetas amarillas mostradas al futbolista equivocado por un error de identidad.
Este último supuesto ya tuvo un ejemplo durante el Mundial. En el encuentro de cuartos de final entre Argentina y Suiza, Leandro Paredes recibió inicialmente una amonestación por una supuesta infracción. Sin embargo, el VAR advirtió que en realidad el delantero suizo Breel Embolo había simulado la falta. Tras revisar la acción, el árbitro anuló la tarjeta para Paredes, sancionó a Embolo y terminó expulsándolo.
En contraste, dejará de sancionarse con tarjeta amarilla al futbolista que cometa una infracción destinada a impedir un gol o una ocasión manifiesta cuando el árbitro otorgue la ventaja y finalmente el tanto se convierta.
Capacitación para unificar criterios
Con el objetivo de facilitar la implementación de las nuevas reglas, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje organizó una jornada de capacitación con los capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 clubes de la Liga Profesional.
El encuentro se desarrolló en el predio que la AFA posee en Ezeiza y estuvo encabezado por Fernando Rapallini, gerente técnico de la Dirección Nacional de Arbitraje; Mauro Vigliano, jefe de instructores; Ezequiel Brailovsky, responsable de asistentes, y el árbitro internacional Nicolás Ramírez.
Posteriormente, se realizó una reunión similar con representantes de los clubes del ascenso para unificar criterios de aplicación y evacuar dudas antes de la entrada en vigencia de las modificaciones.
Más tecnología para el arbitraje
El proceso de modernización continuará durante los próximos meses. La AFA confirmó que la Copa Argentina comenzará a utilizar el VAR desde los octavos de final de la edición actual, luego de varios años en los que la herramienta solo estuvo disponible para el partido decisivo.
A su vez, el organismo adelantó que en 2027 llegará una de las innovaciones tecnológicas más importantes: el fuera de juego semiautomático.
El sistema utilizará entre diez y doce cámaras distribuidas en el estadio y rastreará 29 puntos del cuerpo de cada futbolista para detectar posiciones adelantadas con mayor precisión y rapidez.
Con estas medidas, la AFA busca adaptar el fútbol argentino a los estándares internacionales que ya comenzaron a aplicarse en el Mundial 2026, publicó Clarín.
El objetivo central será acelerar el desarrollo de los partidos, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, mejorar la transparencia de las decisiones arbitrales y aprovechar la tecnología para minimizar errores en una competencia que iniciará una nueva etapa reglamentaria desde el comienzo mismo del Torneo Clausura.