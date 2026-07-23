Riquelme defendió el regreso de Villa a Boca: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

Juan Román Riquelme defendió la decisión de Boca de reincorporar a Sebastián Villa y afirmó que el delantero merece una nueva oportunidad. El presidente habló durante la inauguración de las obras realizadas en el Sector L de La Bombonera, en la previa del partido de este jueves ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

El regreso del colombiano generó diferentes reacciones entre los hinchas. Villa fue condenado en 2023 en una causa por violencia de género, mantuvo un conflicto contractual con Boca y posteriormente continuó su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza.

“Con Sebastián fuimos muy claros: le dijimos que iba a seguir jugando si no pasaba nada y que, si era sentenciado, iba a dejar de hacerlo”, recordó el dirigente. Además, remarcó que después de conocerse la condena el futbolista no volvió a disputar partidos con la camiseta xeneize.

Por qué Boca decidió reincorporar a Villa

Riquelme explicó que Rodolfo Arruabarrena había solicitado la llegada de un atacante para reforzar el plantel. “Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja de que ya conoce todo”, manifestó.

El presidente sostuvo que el delantero puede ofrecer características que el equipo necesita para afrontar el segundo semestre. “Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas”, agregó.

"Villa": Por las declaraciones de Juan Román Riquelme sobre el regreso de Sebastián Villa a Boca pic.twitter.com/wbaDCJTMOw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 23, 2026

También se refirió a la demanda iniciada por Villa durante su conflicto contractual con la institución. “Él jamás se presentó en ningún lado a pedirle plata a Boca. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”, afirmó.

El regreso de Rodolfo Arruabarrena

Otro de los temas abordados por Riquelme fue la elección de Arruabarrena para comenzar su segundo ciclo como entrenador. El Vasco ya había dirigido al equipo entre 2014 y 2016, período en el que consiguió un torneo local y una Copa Argentina.

“Se ha nombrado mucha gente, pero yo solo hablé con Arruabarrena”, aseguró el presidente. También recordó que ambos compartieron plantel en Boca y Villarreal, y destacó el vínculo personal construido durante sus años como futbolistas.

El dirigente valoró que el técnico aceptara rápidamente la propuesta para regresar. “Él ama al club igual que todos los bosteros, no dudó un segundo en venir y eso nos pone muy contentos”, expresó antes del encuentro contra O’Higgins.